Nie możecie doczekać się Call of Duty: Modern Warfare II? Co do jednego Activision nie zawodzi, premiera odbędzie się zgodnie z planami.

Kiedy premiera Call of Duty: Modern Warfare II?

Mało jest (zwłaszcza w ostatnim czasie) tak punktualnych serii jak Call of Duty. Do tej pory wiedzieliśmy jedynie tyle, że tym razem za prace odpowiada Infinity Ward, a w ręce graczy oddane zostanie Call of Duty: Modern Warfare II, sequel Call of Duty: Modern Warfare z 2019 roku​.

Teraz doprecyzowano datę premiery. Już nie trzeba ograniczać się do stwierdzeń o końcówce tego roku. Zainteresowani mogą oznaczać w kalendarzach kartki z 28 października.

Call of Duty: Modern Warfare II - zwiastun zapowiadający

Task Force 141 powraca

Cały czas nie znamy dokładnej listy prezentującej platformy docelowe gry. Z jednej strony mówi się o nowym silniku, co sugerowałoby tylko PC i konsole PlayStation 5, Xbox Series X oraz Xbox Series S. Z drugiej strony ciężko sądzić, że Activision zrezygnuje ze sporych pieniędzy, jakie niesie za sobą premiera również na konsolach poprzedniej generacji.

Zaprezentowany zwiastun nie pozostawia natomiast złudzeń co do tego, z jakimi bohaterami można będzie się tu spotkać. Jednostka Task Force 141 raz jeszcze stanie do boju. A w niej doskonale znane fanom serii postacie - kapitan John Price, Simon „Ghost” Riley, John „Soap” MacTavish, Kyle „Gaz” Garrick oraz Alejandro Vargas.

Już wkrótce powinna obyć się pełna prezentacja, być może z fragmentami rozgrywki. Niektórzy dopatrują się sugestii co daty na powyższym materiale wideo. Zauważyliście ją?

Źródło: Call of Duty