Activision przygotowało bardzo ciekawą promocję dla graczy chcących pobawić się przy Call of Duty: Vanguard i dokładnie przetestować ten tytuł.

2 tygodnie darmowego grania w Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Vanguard, jako najnowsza część serii, kosztuje sporo. Czy warto zdecydować się na zakup? Cóż, recenzje czy opinie innych graczy nie zawsze wystarczają do podjęcia ostatecznej decyzji. W tym przypadku nie trzeba bazować tylko na nich, bo można przetestować Call of Duty: Vanguard samemu.

Producenci i wydawcy przyzwyczaili nas już do tzw. darmowych weekendów, ale tym razem otrzymujemy coś więcej. Call of Duty: Vanguard można będzie testować za darmo przez aż dwa tygodnie, od 30 marca do 13 kwietnia. Activision zdecydowało się na coś takiego po raz pierwszy.

Dodajmy, chociaż to raczej nikogo nie zaskoczy, iż chodzi tutaj o tryb multiplayer. Do dyspozycji zainteresowanych graczy mają zostać oddane najpopularniejsze mapy według społeczności, ale także największe nowości w postaci aren Casablanca i Gondola, które zostały wprowadzone w niedawno udostępnionym 2. sezonie.

Call of Duty przestało przyciągać?

Call of Duty: Vanguard zebrało dość dobre oceny (chociaż do ideału dość daleko, o czym możecie przeczytać i w naszej recenzji), ale już nieoficjalne doniesienia na temat sprzedaży gry nie wyglądały dobrze. Być może faktycznie przychody wypadły na tyle słabo, że w końcu zdecydowano się coś zmienić. Nowe Call of Duty ma napędzać nowy silnik. Żeby jednak nie było tak słodko, pojawiają się również plotki, iż Activision chce mocno postawić na subskrypcję, chociaż obecnie nie jest jasne, o co dokładnie może chodzić.

Nowa gra to podobno sequel Call of Duty: Modern Warfare z 2019 roku​, który zostanie przygotowany przez Infinity Ward. Wracając do Call of Duty: Vanguard, w tym przypadku mowa o efektach pracy Sledgehammer Games. Zamierzacie sprawdzić je dzięki darmowemu okresowi próbnemu?

Źródło: CallofDuty