Call of Duty: Warzone Mobile trafi na smartfony z iOS oraz tablety z iPad OS. Wielbiciele popularnego battle royale czekali na ten moment już od zeszłego roku, a teraz wreszcie poznali datę premiery.

Już wkrótce, bo 15 maja 2023 r. zadebiutuje mobilna wersja gry Call of Duty: Warzone na iPhone’y i tablety iPad. Tytuł, który do tej pory był dostępny wyłącznie dla posiadaczy konsol Xbox oraz PlayStation, ale też komputerów (Windows) niedługo zadebiutuje na mobilnych urządzeniach – i ma dostarczyć całe mnóstwo emocji.

Call of Duty: Warzone na iPhone

Jasne, że granie na dużym ekranie telewizora lub monitora gamingowego trudno porównać z rozgrywką na smartfonie. To jednak nie powód, aby nie wypróbować nowej wersji Call of Duty: Warzone Mobile, która trafi na przenośne urządzenia Apple.

Gra została już dodana do sklepu AppStore i można ją już zamówić. Dostępna do uruchomienia będzie natomiast dopiero w dniu oficjalnej premiery, czyli 15 maja 2023 r. Do tego czasu należy uzbroić się w cierpliwość i zobaczyć, jak producent zadbał o grafikę i ogólną grywalność tytułu na smartfonie na poniższym materiale.

To będzie właściwie pełnoprawny tytuł

Twórcy zadbali o to, aby Call of Duty: Warzone Mobile na iOS oraz iPadOS dostarczył tę samą porcję wrażeń z gry, co wersja na konsole i komputery z Windows. Nie mogło zatem zabraknąć najważniejszych funkcji społecznościowych, czyli możliwości dodawania znajomych i komunikowania się z nimi na czacie. Warzone na iPhone to także wsparcie dla przepustki bojowej, ekwipunku (bronie i wyposażenie).

Graczom zostanie oddana do dyspozycji możliwość personalizowania interfejsu gry. To ukłon w kierunku osób, które nie nie są przyzwyczajone do rozgrywki na małym ekranie i potrzebują ułożenia elementów sterujących w sposób możliwie dla siebie wygodny. Warto w tym miejscu również zaznaczyć, że pojawienie się CoD: Warzone na iOS nie oznacza, że producent zamierza wypuścić wersję przeznaczoną na komputery Mac oraz Apple TV.