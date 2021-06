Gdy twoim zakupowym celem jest telewizor do sportu, gier lub filmów akcji, to wśród 55-calowców pozytywnie wyróżnia się Panasonic TX-55HX940E. Jego największy atut? To telewizor 120 Hz – właśnie dzięki temu ruch na ekranie jest wyjątkowo płynny, co ma olbrzymie znaczenie w przypadku oglądania dynamicznych treści, takich jak mecze piłkarskie. Oczywiście szybsze odświeżanie nie jest jedynym plusem tego modelu. Niski input lag, naturalne kolory, obsługa obydwóch kluczowych formatów HDR (Dolby Vision i HDR10+) i przyzwoite brzmienie to kolejne zalety. Największym minusem z kolei jest ograniczony Smart TV, ale jeśli to dla ciebie nie problem, to… warto.

Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu LED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, 4x HDMI, 3x USB, audio mini-jack, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2