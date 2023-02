Microsoft ujawnił kolejne gry dołączające do Xbox Game Pass. Tym razem lista nie jest szczególnie długa, ale za to zawiera kilka bardzo dużych i interesujących produkcji.

Nowości w Game Pass

Można spotkać się z opiniami, że usługa Game Pass to jedna z lepszych rzeczy, jakie w ostatnich latach trafiły do graczy. Niezależnie od opinii w tej sprawie wypada zgodzić się co do tego, że kolejna rozbudowa katalogu gier dostępnych dla abonentów to mocne zagranie ze strony firmy Microsoft.

Na końcówkę lutego oraz początek marca przygotowano pięć tytułów. Poniżej możecie zapoznać się z pełną listą wraz z platformami docelowymi oraz terminami, w których każda produkcja zostanie udostępniona.

Atomic Heart (chmura, konsole, PC) - dostępne od dziś

Merge & Blade (chmura, konsole, PC) - dostępne od 28 lutego

Soul Hackers 2 (chmura, konsole, PC) - dostępne od 28 lutego

F1 22 (konsole, PC) - dostępne od 2 marca

Wo Long: Fallen Dynasty (chmura, konsole, PC) - dostępne od 3 marca

Dziś premiera Atomic Heart

Atomic Heart to absolutna świeżynka, gra, która właśnie dziś debiutuje na rynku. Od dłuższego czasu budzi wiele emocji. Udostępniane przez twórców informacje oraz materiały wideo zwiastowały intrygującą, klimatyczną strzelankę z elementami RPG osadzoną w świecie mogącym przypominać serię Bioshock. Zwiastun premierowy doskonale wprowadza w alternatywną wizję ZSRR pełną robotów i dziwnych istot, a także najważniejsze założenia rozgrywki.

Oceniając Atomic Heart niektórzy biorą pod uwagę fakt, że odpowiadające za ten tytuł studio Mundfish ma rosyjski rodowód. Część graczy zapowiedziała nawet bojkot Atomic Heart, nieplanujący tego i opłacający Game Pass mogą sprawdzać już, czy obiecujące zapowiedzi pokrywają się z rzeczywistością.

Wo Long: Fallen Dynasty zapowiada się kusząco

Wśród czterech pozostałych propozycji wyróżniają się dobrze znane F1 22 dla sympatyków gier wyścigowych oraz Wo Long: Fallen Dynasty od Team Ninja, twórców serii NiOh.

Ta gra podobnie jak Atomic Heart pojawi się w Game Pass w dniu swojej premiery. Jest kreowana na RPG akcji, które będzie dla graczy dużym wyzwaniem z racji wysokiego poziomu trudności.

