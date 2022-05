Największe na świecie święto kina właśnie dobiegło końca. Złota Palma Cannes 2022 wylądowała (po raz drugi) w rękach Rubena Östlunda za Triangle of Sadness. Jerzy Skolimowski z nagrodą jury za Io.

Cannes 2022 – zwycięzcy i ich dzieła

8-minutowe owacje na stojąco dla nagrodzonego Złotą Palmą Triangle of Sadness mówią same za siebie. Za tytułem kryje się film satyryczny, napisany i wyreżyserowany przez Rubena Östlunda, zdobywcy Złotej Palmy z 2017 roku za The Square. Występują w nim Harris Dickinson, Charlbi Dean i Woody Harrelson.

To historia opowiadająca o feralnym rejsie luksusowego statku, którego pasażerowie koniec końców lądują na bezludnej wyspie. Przede wszystkim to jednak satyra na społeczeństwo definiowane przez pieniądz, oderwane od rzeczywistości, puste duchowo i intelektualnie.

Io, nagrodzone ex aequo z filmem Le otto montagne w reżyserii Felixa van Groeningena i Charlotte Vandermeersch nagrodą jury, to z kolei hołd dla filmu Na los szczęścia, Baltazarze Roberta Bressona z 1966 roku, będącego jedną z ważniejszych produkcji w życiu Skolimowskiego.

Wracamy więc do wątku osiołka – tytułowego Io – przekazywanego z rąk do rąk. Sześć opowieści z jego udziałem stanowi moralitet, skłaniający do refleksji nad rolą człowieka w świecie przyrody.

Cannes 2022 – lista laureatów

Zwycięzcy z Cannes 2022 prezentują się następująco:

Złota Palma : Triangle Of Sadness, reżyseria Ruben Ostlund

: Triangle Of Sadness, reżyseria Ruben Ostlund Grand Prix : Stars At Noon, reżyseria Claire Denis oraz Blisko, reżyseria Lukas Dhont

: Stars At Noon, reżyseria Claire Denis oraz Blisko, reżyseria Lukas Dhont Nagroda Jury : Io, reżyseria Jerzy Skolimowski oraz Le otto montagne, reżyseria Charlotte Vandermeersch i Felix Van Groeningen

: Io, reżyseria Jerzy Skolimowski oraz Le otto montagne, reżyseria Charlotte Vandermeersch i Felix Van Groeningen Nagroda specjalna (na 75-lecie festiwalu): Tori et Lokita, reżyseria Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne

(na 75-lecie festiwalu): Tori et Lokita, reżyseria Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne Najlepszy reżyser : Park Chan-wook za film Decision To Leave

: Park Chan-wook za film Decision To Leave Najlepszy aktor : Kang-ho Song za rolę w filmie Beu-ro-keo

: Kang-ho Song za rolę w filmie Beu-ro-keo Najlepsza aktorka : Zar Amir-Ebrahimi za rolę w filmie Holy Spider

: Zar Amir-Ebrahimi za rolę w filmie Holy Spider Najlepszy scenariusz : Tarik Saleh za film Boy From Heaven

: Tarik Saleh za film Boy From Heaven Złota Palma dla filmu krótkometrażowego : The Water Murmurs, reżyseria Story Chen

: The Water Murmurs, reżyseria Story Chen Camera D'Or : Riley Keough i Gina Gammell za film War Pony

: Riley Keough i Gina Gammell za film War Pony Nagroda Jury Ekumenicznego: Beu-ro-keo, reżyseria Hirokazu Kore-eda

Źródło: filmweb, fot. Stephane Cardinale / Getty Images