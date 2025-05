Jeden, dwa i trzy. Znamy datę premiery najlepszego smartfona Nothing

CEO jednego z producentów smartfonów twierdzi, że nadchodzi mała rewolucja. Chodzi o oprogramowanie. Zdradził też datę premiery najnowszego modelu.

Marka Nothing nie cieszy się taką rozpoznawalnością jak Samsung, Xiaomi lub Huawei. Mimo to produkuje bardzo ciekawe smartfony, które zdobywają uznanie coraz większej grupy odbiorców. Kolejny model firmy - oznaczony cyfrą “3” - będzie najlepszym z jej dotychczasowych telefonów. A my znamy już datę premiery.

Kiedy premiera Nothing Phone (3)?

Poza nietuzinkowym wyglądem, produkty Nothing wyróżnia przemyślany marketing. Smartfony Nothing rzadko pojawiają się w przeciekach, natomiast kolejne informacje często zdradza sam CEO firmy - tak było i tym razem. Carl Pei, związany kiedyś z firmą OnePlus, poinformował w oficjalnym komunikacie, że premiera Nothing Phone (3) odbędzie się w lipcu 2025 r.

Nowy model ma powalczyć z najlepszymi smartfonami na rynku. Świadczą o tym wcześniejsze zapowiedzi, a także ujawniona cena. Nothing Phone (3) ma kosztować około 800 funtów. Za taką sumę dziś kupimy choćby najnowszy model Samsunga Galaxy S25 z pamięcią 128 GB. W Polsce nowy Nothing Phone (3) powinien zatem kosztować ok. 4 tys. zł.

Czego spodziewać się po flagowym Nothing Phone (3)?

Kolejny smartfon tej marki znów powinien dostać częściowo przezroczystą obudowę i rozbudowany system z diodami LED. Pełnią funkcję powiadomień, wyglądając przy tym całkiem efektownie. Konstrukcja ma być metalowo-szklana i wodoszczelna.

Nie ma jeszcze oficjalnej specyfikacji Nothing Phone (3). Spodziewamy się natomiast, że dostanie jeden z najmocniejszych procesorów Qualcomm i 12 GB RAM. Ciekawie zapowiada się kwestia oprogramowania. Carl Pei twierdzi bowiem, że możemy oczekiwać “prawdziwej zmiany zasad gry”. Być może chodzi o nowe funkcje AI. Warto zaznaczyć, że nowy model nie będzie następcą Nothine Phone (2), a raczej modelem wyższej klasy.