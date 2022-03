Nowy Casio G-Shock MTG-B3000 jest smuklejszy i lżejszy, a przy tym bardziej wytrzymały. To hołd oddany klasyce i to w bardzo dobrym stylu.

Casio G-Shock MTG-B3000 – smuklejszy zegarek na lata

Casio G-Shock MTG-B3000 to najnowszy zegarek z tej popularnej serii. Jest smukłym i lekkim, ale wytrzymałym czasomierzem, a to za sprawą zupełnie nowej konstrukcji Core Guard ze stali nierdzewnej i włókna węglowego. Odpowiednio chronione są też przyciski, no i przede wszystkim tarcza. To chroniąca przed zadrapaniami warstwa szafirowego szkła z antyrefleksyjną powierzchnią. W kwestii wodoszczelności zaś zegarek spełnia cechuje się stopniem 200M.

Nowy G-Shock nie jest smartwatchem, choć ma na pokładzie moduł Bluetooth. Po co mu on? Przede wszystkim można go wykorzystać do połączenia z telefonem w celu kalibracji czasu. Dostępna jest również funkcja „znajdź mój telefon” – taki mały, ale praktyczny bonus. Sporym atutem jest też fotowoltaiczny panel, który zapewnia dość energii przy regularnej ekspozycji na słońce.

To nie są tanie rzeczy

Co jeszcze ma do zaoferowania Casio G-Shock MTG-B3000? Ano między innymi automatyczną synchronizację czasu drogą radiową, kalendarz, stoper, zegar światowy, alarm i podświetlenie LED-owe. Zegarek będzie dostępny w kilku wersjach kolorystycznych, a ceny rozpoczną się od 121 tysięcy jenów, czyli około 4500 złotych. Drogo, niestety, no ale to nie zabawka, a porządny gadżet na lata.

Źródło: Casio, TechRadar