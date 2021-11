Oto nowe, retro-futurystyczne zegarki Casio G-Shock z rodziny Virtual World. Jesteś w grupie, która uzna je za przepiękne?

Zegarki Casio G-Shock w cyberpunkowym stylu

Stylistyka G-Shocków jest na tyle specyficzna, że jednym nie podoba się w ogóle, dla innych zaś jest symbolem piękna. Jeśli jesteś w tej drugiej grupie, to mogą cię zainteresować najnowsze zegarki Casio z rodziny Virtual World. Ich klasyczny design został uzupełniony o detale nawiązujące do wirtualnej rzeczywistości i cyberpunku.

Powiedzmy jednak to sobie wprost: to nie są smartwatche (w przeciwieństwie do G-Squad Pro GSW-H1000 z Wear OS czy nawet na pozór klasycznego modelu G-Shock GBA-900). To klasyczne czasomierze z podstawowym wachlarzem funkcji, na który składają się: stoper, timer, alarm, czas światowy i automatyczny kalendarz. Są jednak co najmniej trzy powody, by się nimi zainteresować. Pierwszym jest niebanalny wygląd (ale o nim już pisaliśmy). Drugim – klasa sama w sobie, o czym świadczy napis G-Shock na obudowie. Trzecim wreszcie jest nieprzeciętna wytrzymałość.



Od lewej: Casio G-Shock GA2100VB-1A, GA700VB-1A i GA900VB-1A.

Nowe zegarki z serii Casio G-Shock są wodoszczelne w klasie 200M i odporne na wstrząsy. Model GA2100VB-1A ma smukłą, karbonową konstrukcję, pozostałe dwa natomiast mają grube obudowy z żywicy. Zwieńczeniem całości jest szkło mineralne zabezpieczające ekran (który – dodajmy – jest także podświetlany).

Ile kosztują zegarki Casio G-Shock z serii Virtual World?

Podstawowa funkcjonalność sprawia, że te nowe zegarki można kupić za naprawdę niewielkie pieniądze:

Casio G-Shock GA2100VB-1A kosztuje 99 dolarów ,

, Casio G-Shock GA700VB-1A kosztuje 110 dolarów ,

, Casio G-Shock GA900VB-1A kosztuje 140 dolarów.

Premiera w połowie listopada.

Źródło: Casio, TechRadar, informacja własna