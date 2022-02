Nowe zegarki Casio zapowiadają się naturalnie świetnie. I słowo „naturalnie” jest tutaj kluczowe. Są kierowane do tych, którzy chcą troszczyć się nie tylko o swoją kondycję, ale też o planetę.

Zegarki Casio PRW-61 – z miłości do natury

Oto nowy zegarek Casio PRW-61 z rodziny Pro Trek. Gdy spojrzy się na zdjęcie, wygląda zupełnie zwyczajnie, ale sekret tkwi w materiałach, z jakich został wykonany. Otóż producent – w trosce o środowisko naturalne – wykorzystał bioplastik pochodzący z kukurydzy oraz rącznika pospolitego.

Biotworzywa to ciekawa alternatywa – przede wszystkim ze względu na znacznie szybszy rozkład i graniczenie emisji dwutlenku węgla. Japończycy zapewniają przy tym, że bioplastik w tym przypadku powstał z surowców uprawianych w sposób zrównoważony, a do tego zadbali, by pudełko było wykonane z papieru z odzysku.

Co potrafi ten zegarek?

Co do samego zegarka, to jest to typowy czasomierz dla aktywnych, jakich wiele tworzy rodzinę Casio Pro Trek. Model PRW-61 cechuje się wodoszczelnością w klasie 100M i ma na pokładzie cyfrowy kompas, barometr, wysokościomierz oraz termometr. Można też skorzystać ze stopera, minutnika, alarmu i kalendarza.

Do tego wszystkiego Casio PRW-61 reguluje czas na podstawie fal radiowych i jest zasilany przez ogniwo słoneczne. Dopełnieniem całości jest natomiast oświetlenie z podwójną diodą LED. A wszystko to za 59 400 jenów, czyli około 2000 złotych.

Źródło: Casio, TechRadar, informacja własna