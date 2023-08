Długie ładowanie jest jednym z powodów, dla których wiele osób nie chce decydować się na zakup samochodu elektrycznego. Firma CATL twierdzi, że zdołała uporać się z tym problemem.

Informacje o rewolucyjnych akumulatorach pojawiają się w mediach bardzo regularnie. Zwykle jednak autorami tych projektów są anonimowe start-upy i równie szybko, jak robi się głośno, technologie te odchodzą w niepamięć. Tym razem jest inaczej, bo opisywany Shenxing został zaprojektowany przez firmę CATL.

CATL – lider branży przedstawia innowacyjny akumulator

CATL to chińska firma, której historia nie jest długa, bo rozpoczęła się w 2011 roku. Mimo to już w 2016 roku zdołała wskoczyć do trójki największych producentów akumulatorów na rynku motoryzacyjnym, a obecnie jest na nim numerem jeden (z udziałem na poziomie 37 proc.). Mówimy zatem o technologii zaproponowanej przez lidera branży.

No dobrze, ale co to za technologia? Shenxing to superszybki w ładowaniu akumulator LFP (litowo-żelazowo-fosforanowy). Ten typ akumulatorów (ze względu na możliwość ładowania wysokim prądem, brak „efektu pamięci” i wysoką odporność) jest coraz częściej stosowany w motoryzacji, a Chińczykom z CATL udało się go udoskonalić.

Na potrzeby Shenxing firma CARL opracowała zupełnie nową formułę elektrolitu nadprzewodzącego, który charakteryzuje się mniejszą lepkością i większym przewodnictwem prądu. Dodatkowo, aby zwiększyć szybkość transmisji jonów litu, producent udoskonalił system SEI (Solid Electrolyte Interphase).

Samochody elektryczne przejadą 400 km po 10-minutowym ładowaniu

Efekt? Ten innowacyjny akumulator ma umożliwiać przejechanie nawet 400 km po zaledwie 10-minutowym ładowaniu. Potencjał tego rozwiązania jest zatem ogromny. Już niebawem przekonamy się, czy rzeczywiście jest tak dobrze – CATL planuje, że akumulatory Shenxing trafią do masowej produkcji jeszcze przed końcem tego roku. Na początku przyszłego roku mają już być zainstalowane w pierwszych samochodach.

Firma na razie nie ujawniła, którzy producenci samochodów wyrazili zainteresowanie tą technologią. Warto jednak wspomnieć w tym miejscu, że wśród klientów CATL znajdują się między innymi Tesla, Toyota, Honda, BMW, Volvo, Hyundai czy Volkswagen.

Źródło: CATL. TechSpot