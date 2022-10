Wiedźmin to największy sukces spółki CD Projekt i nic dziwnego, że uniwersum będzie dalej rozwijane. Jak się dzisiaj okazało, plany są bardzo ambitne.

Trzy nowe gry Wiedźmin, to już pewne

Kilka miesięcy temu oficjalnie zapowiedziano nową odsłonę serii Wiedźmin, dla uproszczenia przez niemal wszystkich określaną jako Wiedźmin 4. Do tej pory, bo wypada zacząć posługiwać się kodową nazwą Polaris. Wiadomo, że będzie to gra pod względem mechaniki zbliżona do przygod Geralta, aczkolwiek należy spodziewać się nowego bohatera (bohaterki). Ma stanowić początek nowej trylogii (zaplanowanej na sześć lat licząc od premiery pierwszej części) i aktualnie jest w fazie preprodukcji, w studiu CD Projekt RED.

Tyle tylko, że z opublikowanej dziś aktualizacji strategii Grupy [CD Projekt - przyp. red.] dowiadujemy się, że to nie wszystko. Jednocześnie potwierdzono dwa inne projekty związane z wiedźmińskim uniwersum. Ich kodowe nazwy to Syriusz oraz Canis Majoris.

Wiedźmin Syriusz i Wiedźmin Canis Majoris. Co to jest?

Syriusz to projekt bostońskiego studia The Molasses Flood (tworzony przy pomocy CD Projekt RED), który ma stanowić innowacyjne podejście do wiedźmińskiego uniwersum.

„Gra będzie dziać się w wiedźmińskim uniwersum, ale będzie różnić się od naszych dotychczasowych produkcji z uwagi na fakt, że jest skierowana do znacznie szerszej grupy odbiorców. Syriusz zaoferuje graczom rozgrywkę zarówno jednoosobową, jak i w trybie multiplayer.” - Adam Kiciński

Najbardziej tajemniczo wygląda póki co Canis Majoris, projekt, który zostanie opracowany przez zewnętrzne studio, a więc będzie pierwszą dużą grą w tym uniwersum, która zostanie przygotowana poza strukturami CD Projekt.

„Jest to pierwszy tego typu tworzony poza strukturami Grupy. Nie oznacza to jednak, że będzie odbiegał jakością od gier dewelopowanych wewnętrznie. Pod względem technologicznym, projekt będzie bazował na silniku Unreal Engine 5 oraz zestawie narzędzi tworzonych z myślą o Polaris. Wkrótce zamierzamy ujawnić więcej szczegółów.” - Adam Kiciński

Czy to dobre wiadomości?

Cieszycie się, a może aż za dużo tych planów? Do premier zapewne jeszcze bardzo daleko, kolejne miesiące być może przyniosą więcej konkretów i pozwolą powiedzieć coś więcej o planach CD Projekt oraz poszczególnych produkcjach.

Póki co nadal czekamy na przedłużającą się premierę Wiedźmina 3: Dziki Gon w wersji na najnowszą generację konsol, którą przesunięto na ostatni kwartał tego roku.

Źródło: CD Projekt, foto: twitter (@witchergame)