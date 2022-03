Nowa gra z serii Wiedźmin jest promowana grafiką przedstawiającą medalion w kształcie rysia. Wielu graczy tak właśnie typowało, CD Projekt RED zdecydowało się to potwierdzić.

Kot czy ryś? W tym przypadku to różnica

Trudno twierdzić, że poniedziałkowa zapowiedź nowej gry polskiego studia przyniosła większą porcję informacji. Wiedźmin dorobił się jednak milionowego grona fanów wśród graczy, więc zdawkowy komunikat wystarczył do zbiorowej radości, a jedna grafika dała podwaliny pod pierwsze dyskusje. Szybko pojawiły się dwa obozy, których przedstawiciele zobaczyli na niej nawiązanie do kota i/lub rysia. Nie trzeba dłużej pochylać się nad tą kwestią, Robert Malinowski, dyrektor ds. komunikacji CD Projekt RED, rozwiał wątpliwości.

„Ok, niektóre tajemnice nie powinny być tajemnicami. Mogę potwierdzić, że medalion rzeczywiście ma kształt rysia”.

Nowy Wiedźmin i Szkoła Cechu Rysia?

Fani wiedźmińskiego uniwersum doskonale widzą, że ta z pozoru niewielka różnica w tym przypadku ma znacznie. Tyle tylko, że samo potwierdzenie rysia na medalionie nie wyjaśnia jeszcze niczego związanego z fabułą.

Lubiący dyskusje mają jednak spore pole do popisu. Szkoła Cechu Rysia i nowy bohater, o którym do tej pory nic nie mówiono? Chociaż ciepło wspominający Ciri (której blisko do Szkoły Cechu Kota) pewnie i tak nie porzucą jej wątku. Trzeba czekać na kolejne oficjalne informacje. Póki co można mieć pewność, że nie zobaczymy już Geralta, a z jego następcą lepiej będzie się polubić, bo zapowiedziana gra będzie podobno początkiem nowej sagi.

CD Projekt RED i Epic Games z umową na 15 lat

Z oficjalnych informacji podano jeszcze tę o przesiadce polskiego studia na silnik Unreal Engine 5. Jak się okazuje, umowa z Epic Games została podpisana na aż 15 lat, a niewykluczone, że zostanie jeszcze przedłużona.

Wypada też zaznaczyć, że CD Projekt RED szybko ucięło pojawiające się spekulacje co do ewentualnego ograniczenia komputerowej wersji nowego Wiedźmina do sklepu Epic Games Store. Nic takiego nie będzie miało miejsca.

