Wielu graczy czekało na taką nowinę. CD Projekt RED pracuje nad kolejną odsłoną serii Wiedźmin, która będzie napędzana silnikiem Unreal Engine 5.

Wiedźmin 4 powstaje. Gra będzie początkiem nowej sagi

Koniec spekulacji. Chociaż wiele było głosów mówiących o tym, iż seria Wiedźmin powróci, nikt nie był w stanie powiedzieć czegokolwiek więcej. Dziś cisza została przerwana przez CD Projekt RED, a ujawnione informacje brzmią bardzo optymistycznie.

Polskie studio ogłosiło nie tylko prace nad kolejną odsłoną serii, ale też zadeklarowało, że będzie ona początkiem nowej sagi w ramach franczyzy (potwierdza to także pierwsza pokazana grafika promująca projekt). Jednocześnie należy mówić o początku szerszej współpracy technologicznej z Epic Games. Nie ma obaw, iż chodzi tutaj o jakiś poboczny projekt. Powstaje „kolejne pełnoprawne RPG dla jednego gracza”.

Nowy Wiedźmin na Unreal Engine 5

Koniecznie odnotować trzeba pewną kwestię techniczną. Nowy Wiedźmin będzie korzystał z możliwości silnika Unreal Engine 5. To samo ma dotyczyć również następnych gier CD Projekt RED, w ramach zaplanowanej na wiele lat strategicznej współpracy z Epic Games. Polskie studio dodaje, że pozyskało nie tylko licencję na Unreal Engine 5, ale także możliwości modyfikowania tej technologii (również przyszłych wersji silnika).

„Jednym z kluczowych filarów RED 2.0 - transformacji, którą obecnie przechodzi studio - jest większy nacisk na technologię i właśnie to działanie leży u podstaw naszej współpracy z Epic Games. Naszym celem nie było po prostu pozyskanie licencji na silnik; razem z naszymi partnerami widzimy tę współpracę jako pierwszy krok w długiej i owocnej współpracy. W przypadku wcześniejszych gier studia, rozwój i przygotowanie REDengine pod dany tytuł wymagało znacznych zasobów i nakładu pracy. Dlatego niezwykle ważne było dla nas, aby w przypadku kolejnej gry CD PROJEKT RED wyznaczyć kierunek technologiczny tak szybko, jak to możliwe. Współpraca, którą nawiązaliśmy podniesie efektywność w procesie produkcji, a także jej przewidywalność. Jednocześnie dzięki niej otrzymamy dostęp do narzędzi do tworzenia gier z najwyżej półki. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć jakie niesamowite przygody uda nam się stworzyć w Unreal Engine 5!” - Paweł Zawodny, CTO studia CD Projekt RED

„Przy tworzeniu Unreal Engine 5 jednym z naszych celów było umożliwienie zespołom deweloperskim tworzenia dynamicznych otwartych światów łączących niespotykaną dotychczas skalę i jakość oprawy graficznej. Cieszymy się, że możemy współpracować z CD PROJEKT RED i wspólnie przesuwać granice tego, co możliwe jest w dziedzinach rozgrywki i opowiadania historii w grach. Wierzymy, że na naszych działaniach skorzysta na przestrzeni kolejnych lat cała społeczność twórców gier.” - Tim Sweeney, założyciel i CEO Epic Games

Wiedźmin 4 - kiedy premiera?

Oczywiście na szczegóły dotyczące fabuły czy głównego bohatera (a może bohaterki?) trzeba będzie poczekać. Podobnie jak na potwierdzenie tytułu, Wiedźmin 4 pewnie nie będzie tym ostatecznym, producent o nim nie wspomina, ale każdy posługuje się tym dla uproszczenia.

Dobrze jednak mieć już pewność, że CD Projekt RED nad czymś pracuje. Prawda? Na co liczycie w nowej grze CD Projekt RED?

Źródło: cdprojekt