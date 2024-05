Myślałem, że będzie droższy. Znamy cenę Samsung Galaxy Ring. Jest jednak także i zła wiadomość - to nie koniec opłąt.

Samsung Galaxy Ring - bo o nim mowa - to inteligentny pierścień Samsunga. Koreańczycy pokazali go podczas wydarzenia Galaxy Unpacked w styczniu 2024 roku, choć nie poznaliśmy wtedy zbyt wielu informacji o urządzeniu łączącym cechy biżuterii i smartwatcha. Teraz, dzięki przeciekom, poznajemy jego cenę. Nie jest wysoka, ale wydatki nie skończą się na samym kupnie Galaxy Ring.

Samsung Galaxy Ring

Styczniowa premiera Galaxy Ring miała być wisienką na torcie wśród premier Samsunga. Wtedy poznaliśmy nową serię Galaxy S24, a także zbiór inteligentnych narzędzi, nazywanych zbiorczo Galaxy AI.

Galaxy Ring pomoże w codziennym mierzeniu aktywności fizycznej i parametrów naszego organizmu. Może być nieco wygodniejszy w noszeniu od opaski lub zegarka zakładanych na rękę. Nie ma oczywiście ekranu - wszystkie informacje poznamy dopiero na wyświetlaczu połączonego z pierścieniem smartfona. Niekoniecznie musi być to jednak wadą - urządzenie będzie mniejsze, lżejsze i bardziej energooszczędne. Oczywiście, dostęp do funkcji Galaxy Ring otrzymamy m.in. w aplikacji Galaxy Health.

Samsung Galaxy Ring może być całkiem ciekawym urządzeniem, choć obecnie znamy tylko jego wygląd. Teraz dowiadujemy się o cenie i jest to całkiem pozytywna informacja.

Cena Galaxy Ring nie zwala z nóg

Myślałem, że najnowszy inteligentny pierścionek Samsunga będzie kosztował krocie. Okazuje się jednak, że może zadebiutować za około 300 euro (300-350 dolarów). W Polsce być może dostaniemy go więc za 1299 złotych. Za takie pieniądze kupimy co prawda znacznie lepiej wyposażony smartwatch (choćby któryś z modeli Samsunga Galaxy Watch), nie jest to jednak żadna nowinka.

Okazuje się, że Galaxy Ring nie będzie też prawdopodobnie droższy od konkurencji. Oura Ring 3 kosztuje 299 USD, Ultrahuman Ring Air jest za 349 USD, a RingCom Smart Ring kosztuje 279 USD. Inne modele podobnego typu również kosztują od około 250 do 350 USD.

Samsung Galaxy Ring może wymagać opłacenia subskrypcji

Poza ceną Galaxy Ringa dotarła do nas również inna informacja. Możliwe, że do korzystania z pierścienia i jego pełnej funkcjonalności, użytkownik będzie musiał wnieść dodatkową opłatę. W teorii nie jest wysoka - niecałe 6 USD miesięcznie. Jeśli jednak pomnożymy tę wartość przez 20-30 miesięcy, łączny koszt innowacyjnego Samsunga Galaxy Ring wzrośnie o ponad połowę.

Niektóre modele konkurencji również wymagają wykupienia dodatkowego pakietu, aby “odblokować” pełnię możliwości. Możliwe, że w ten sposób Samsung chce przetestować chęć klientów do wnoszenia miesięcznych opłat za różne usługi. Już kiedyś głośno było o możliwym wymaganiu w przyszłości opłaty za funkcje Galaxy AI (Samsung nie potweirdził tej informacji).

Czy inteligentne pierścionki mogą wkrótce stać się alternatywą dla opasek sportowych lub zegarków smart? Ciężko powiedzieć. Póki co przewidywana cena Galaxy Ring pokazuje jednak, że innowacyjny sprzęt wcale nie musi być bardzo drogi.

Źródło doniesień: GSMArena. Źródło zdjęć: Samsung.