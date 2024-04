Galaxy AI. Sztuczna inteligencja Samsunga w praktyce

Przy okazji premiery smartfona Samsung Galaxy S24 głośno było o funkcjach nazywanych zbiorczo Galaxy AI. Pozwalają one na wykorzystanie sztucznej inteligencji w celu m.in. usprawnienia pracy czy poprawy zdjęć. Teraz z Galaxy AI można korzystać na starszych urządzeniach Samsunga.

Płatna współpraca z firmą Samsung

Galaxy AI to jedna z kluczowych nowości, które przyniósł użytkownikom Samsung Galaxy S24. Możliwość wykorzystania możliwości sztucznej inteligencji w codziennej pracy może robić dobre wrażenie i zdecydowanie jest w stanie zmienić sposób, w jaki postrzegamy na co dzień możliwości smartfonów. AI w Samsungu to nie tylko wirtualny asystent, ale cały pakiet narzędzi, dzięki którym skomplikowane dotychczas czynności da się wykonać niewielkim wysiłkiem.

Galaxy AI to zestaw różnych funkcji, wśród których znajdują się rozwiązania dedykowane użytkownikom biznesowym, jak i prywatnym. W pracy przydać może się na przykład automatyczne wykonywanie transkrypcji spotkań, a także krótkie ich podsumowanie w formie tekstowej. Galaxy AI potrafi zrobić to samo również ze stronami internetowymi, w dodatku podsumowanie treści generowane jest naprawdę szybko.

Galaxy AI to narzędzia dla każdego

Wśród narzędzi, które przydać mogą się nie tylko w pracy, ale także w życiu codziennym, z pewnością wymienić można dwustronnego tłumacza, który działa zarówno w trakcie rozmowy twarzą w twarz – wówczas każdy z rozmówców mówi do smartfona w swoim języku, a ten automatycznie tłumaczy to na język odbiorcy – jak i w trakcie rozmów telefonicznych. Urządzenia Samsung, korzystające z Galaxy AI, potrafią tłumaczyć wypowiedzi z języka obcego w trakcie połączenia.

Galaxy AI potrafi też działać na grafikach. Zrobiłeś dobre zdjęcie, ale w tle widnieje przepełniony kosz na śmieci lub niewybredne graffiti? Sztuczna inteligencja pomoże ci usunąć niechciany obiekt. W przypadku filmów Galaxy AI pozwala na odtworzenie każdego nagrania w slow-motion – jest to możliwe dzięki technologii generowania klatek.

Galaxy AI nie tylko na Samsungu Galaxy S24

Wraz z premierą aktualizacji interfejsu One UI 6.1, funkcje Galaxy AI trafiły do posiadaczy urządzeń z serii Galaxy S23, S23 FE, Z Flip5, Z Fold5, Tab S9 (5G) i Tab S9 (Wi-Fi). Samsung deklaruje, że począwszy od 28 marca 2024 r., posiadacze urządzeń ze wspomnianych serii pozwoli na pobranie aktualizacji interfejsu One UI, dzięki której możliwe będzie korzystanie z potencjału sztucznej inteligencji.

Galaxy AI – jakie funkcje są dostępne na starszych smartfonach?

Użytkownicy urządzeń Samsunga będą mogli więc bez przeszkód korzystać z funkcji Interpreter, która zamienia rozmowę na tekst czy Live Translate, ułatwiającej porozumiewanie się z osobami, posługującymi się językiem obcym. Chat Assist natomiast pozwala na generowanie kontekstowych sugestii, dostosowując styl wypowiedzi do określonej sytuacji.

Note Assist i Transcript Assist, to dwie funkcje, które przydadzą się osobom zabieganym. Urządzenia Samsunga potrafią przy ich wykorzystaniu generować notatki i zamieniać mowę na tekst, w razie potrzeby tłumacząc je na wskazany język. Do usprawnienia przeglądania internetu wykorzystać można funkcję Browsing Assist, która tworzy streszczenia artykułów prasowych.

Wśród bardziej multimedialnych funkcji, które firma Samsung udostępniła w aktualizacji interfejsu One UI 6.1, są Generative Edit. Pozwala ona na przykład na usuwanie, przesuwanie i skalowanie obiektów, a także generowanie dodatkowych elementów, na przykład w przypadku obrócenia zdjęcia. Edit Suggest to osobisty edytor zdjęć, który dzięki sztucznej inteligencji sugeruje odpowiedni retusz dla danej fotografii. Ostatnim narzędziem, które może uczynić nagranie znacznie bardziej widowiskowym, jest Instant Slow-mo. Dzięki niej każdy film możemy obejrzeć w spowolnionym tempie.

Poza nowymi funkcjami z pakietu Galaxy AI, posiadacze smartfonów Samsunga mogą skorzystać z funkcji "Circle to Search with Google", która pozwala na natychmiastowe wyszukanie w sieci zakreślonego na ekranie urządzenia obiektu. Dzięki temu łatwo można sprawdzić, jak nazywa się aktor, który gra w danym filmie, czy też jaki model samochodu widnieje na zdjęciu w mediach społecznościowych.

Nie masz Samsunga Galaxy? I tak możesz przetestować jego funkcje

Dla użytkowników, których smartfony nie obsługują Galaxy AI, przygotowano specjalną wersję demonstracyjną. Try Galaxy, bo tak się nazywa, dostępna jest zarówno na smartfony z Androidem, jak i te, które korzystają z systemu iOS. Możesz więc poczuć się jak posiadacz Samsunga, nawet wówczas, gdy korzystasz z iPhone'a. Należy jednak pamiętać, że aplikacja Try Galaxy stanowi tylko przedsmak możliwości Galaxy AI.

