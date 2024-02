TikTok kontynuuje wojnę z dezinformacją. Stawka tej walki jest niezwykle wysoka, bowiem serwis przyciąga każdego miesiąca ponad 134 mln użytkowników w samej tylko Europie. Zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego będą sprawdzianem.

Chociaż istnieją alternatywy dla TikToka, to z gigantyczną popularnością platformy nie można dyskutować. Wystarczy spojrzeć na to, ilu Polaków korzysta z TikToka, powierzając swój czas nieskrępowanej rozrywce czy promowaniu prowadzonej działalności gospodarczej. Z jednej strony TikTok to ocean możliwości, a z drugiej – te wody bywają mętne, gdyż platforma wzbudza coraz większe kontrowersje.

Są kontrowersje, są kolejne wyzwania

Dość wspomnieć o gigantycznej karze dla TikToka nałożonej przez irlandzki organ regulacyjny DPC, czy blokadzie TikToka w Nowym Jorku. W ubiegłym roku poważne oskarżenia padły z ust dziennikarki brytyjskiego Financial Times, w świetle których TikTok i inwigilacja dziennikarzy idą ze sobą w parze. Polska również nie podchodzi bezkrytycznie do rzeczonej platformy; w marcu 2023 r. Polska Rada ds. Cyfryzacji zarekomendowała zakaz używania TikToka przez pracowników administracji publicznej.

TikTok ma tego świadomość. Liczący sześć tysięcy osób zespół moderatorów czuwa nad bezpieczeństwem społeczności. Prawdziwym wyzwaniem będą czerwcowe wybory do Parlamentu Europejskiego. TikTok powołuje do życia Centrum Wyborcze (Election Center), które ma być receptą na fake newsy o charakterze politycznym.

Co to jest Centrum Wyborcze TikTok?

Centrum Wyborcze ma na celu wsparcie europejskiej społeczności (podkreślamy raz jeszcze, że jest to “skromne” ponad 134 mln użytkowników) by ta nie wpadła w sidła dezinformacji. Pozyskana w Centrum Wyborczym wiedza będzie cenna w kontekście skutecznego weryfikowania źródeł treści. To ambitny projekt; Centra Wyborcze będą dostosowane do każdego z 27 krajów Unii Europejskiej, powstają przy tym we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i komisjami wyborczymi.

Całość dopełni tzw. “Mission Control”. Biuro TikToka w Dublinie zamieni się w swego rodzaju centrum dowodzenia ds. wyborów, gdzie specjaliści z działu zaufania i bezpieczeństwa będą dążyć do zwiększenia efektywności działań przed i w trakcie czerwcowych wyborów.

Źródło: TikTok