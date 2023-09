O tym, że TikTok może stanowić zagrożenie dla prywatności najmłodszych, mówiło się od dawna. A właściwie: mówiło się o tym dawno, lecz problem został już – przynajmniej w pewnej mierze – rozwiązany. Jednak za grzechy z przeszłości będzie trzeba zapłacić.

Reuters poinformował, że TikTok został ukarany grzywną w wysokości 345 mln euro, co stanowi równowartość ok. 1,6 mld złotych. Powodem jest naruszenie przepisów dotyczących prywatności osób niepełnoletnich w Unii Europejskiej.

Dotkliwa kara dla TikToka

Irlandzki komisarz ds. ochrony danych (DPC) stwierdził, że TikTok naruszył co najmniej kilka unijnych przepisów dotyczących prywatności osób poniżej 16. roku życia. Miało do tego dochodzić w okresie pięciu miesięcy: od 31 lipca do 31 grudnia 2020 roku. Chodzi mianowicie o to, że TikTok domyślnie upubliczniał konta niepełnoletnich użytkowników. Dopiero w styczniu 2021 r. zmienił politykę, domyślnie ustawiając takie konta jako „prywatne”.

Jak wskazuje Reuters, jest to pierwsza tego typu sytuacja, by firma ByteDance (do której należy TikTok) otrzymała reprymendę od komisarza ds. ochrony danych, będącego głównym unijnym organem regulacyjnym dla wielu przedsiębiorstw technologicznych, co wynika z faktu, że Irlandia jest popularną lokalizacją dla firmowych central.

ByteDance się nie zgadza

Rzecznik TikToka nie zgadza się z decyzją podjętą przez DPC. Podkreśla, że przedstawiane naruszenia prywatności od dawna już są przeszłością. Ponadto uważa, że wysokość kary jest nieadekwatna do czynu.

W kwestii kwot warto przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi regulacjami RODO, krajowy komisarz ds. ochrony danych może nałożyć na nieprzestrzegającą zasad firmę karę grzywny w wysokości sięgającej 4 proc. rocznego obrotu.

