Za nami premiera ulepszonej wersji karty GeForce RTX 3080, która może być dobrą propozycją dla wymagających graczy. Tak przynajmniej to wygląda w teorii, bo praktyka może być inna - sprzęt będzie dostępny w horrendalnie wysokich cenach. Bo taki jest plan Nvidii.

Nowy GeForce RTX 3080 (12GB) zalicza się do topowego segmentu wydajnościowego. Karta została zaprojektowana do grania w najnowsze tytuły w rozdzielczości 4K. Oczywiście z ray tracingiem i DLSS, czyli sztandarowymi technologiami Nvidii.

Model GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3080 12GB GeForce RTX 3080 Ti Generacja Nvidia Ampere Nvidia Ampere Nvidia Ampere Układ graficzny GA102-200 GA102-220 GA102-225 Jednostki cieniujące 8704 8960 10240 Jednostki teksturujące 272 280 320 Jednostki rasteryzujące 96 112? 112 Rdzenie Tensor 272 (3. gen) 280 (3. gen) 320 (3. gen) Jednostki RT 68 (2. gen) 70 (2. gen) 80 (2. gen) Taktowanie bazowe 1440 MHz 1260 MHz 1365 MHz Taktwanie Boost 1710 MHz 1710 MHz 1635 MHz Pamięć wideo 10 GB GDDR6X 320-bit 12 GB GDDR6X 384-bit 12 GB GDDR6X 384-bit Taktowanie pamięci wideo 19 000 MHz 19 000 MHz 19 000 MHz Przepustowość pamięci wideo 760 GB/s 912 GB/s 912 GB/s Współczynnik TDP 320 W 350 W 350 W Cena (sugerowana) $699 ???? $1199

Co wprowadza nowa wersja? W porównaniu do zwykłego GeForce RTX 3080 (10GB), karta korzysta z trochę wydajniejszego procesora graficznego,a przy tym dysponuje większą i szybszą pamięcią wideo.

Wprowadzone zmiany przekładają się na wzrost wydajności. Według pierwszych testów w sieci, nowy model oferuje o kilka procent lepsze osiągi niż zwykły GeForce RTX 3080.

Ile kosztuje GeForce RTX 3080 12GB?

Ile trzeba będzie zapłacić za karty? Do końca nie wiadomo. Producent nie podał sugerowanej ceny za model GeForce RTX 3080 12GB. Pewne wskazówki dali nam jednak producenci sprzętu.



Karty graficzne ASUS GeForce RTX 3080 12GB po przeliczeniu zostały wycenione na jakieś 6900 i 7400 zł

Niemiecki oddział firmy ASUS podał w informacji prasowej sugerowane stawki za swoje autorskie modele. TUF Gaming GeForce RTX 3080 12GB OC został wyceniony na 1519 euro (zgodnie z aktualnym kursem walut około 6900 zł), a ROG Strix GeForce RTX 3080 12GB OC na 1639 euro (około 7400 zł).



Modele EVGA GeForce RTX 3080 12GB po przeliczeniu i doliczeniu VAT mają kosztować około 6500 i 6700 zł

Firma EVGA w swoim sklepie oferuje dwie wersje karty RTX 3080 12GB. Model EVGA GeForce RTX 3080 12GB XC3 Ultra Gaming kosztuje 1165,83 euro bez VAT, a EVGA GeForce RTX 3080 12GB FTW3 Ultra Gaming 1207,50 euro bez VAT. Dla porównania te same edycje kart w wersji RTX 3080 10GB kosztują odpowiednio 749 i 789 euro (czyli mówimy o wzroście cen o przeszło 50%!).

I jasne, w normalnych sklepach ceny modeli GeForce RTX 3080 12GB na pewno będą jeszcze wyższe (w zależności od wersji, realnie należy spodziewać się się około 8000 – 9000 zł).

Nvidia ma interes w zawyżaniu cen kart graficznych?

Ciekawy komentarz w tej sprawie napisał Andreas Schilling z niemieckiego serwisu HardwareLuxx, który jako jeden z pierwszych miał okazję przetestować i wydać opinię na temat karty GeForce RTX 3080 12GB.

Czy naprawdę potrzebowaliśmy GeForce RTX 3080 z 12 GB? Czy GeForce RTX 3080 Ti nie wystarczy, aby wypełnić lukę między GeForce RTX 3080 10GB a GeForce RTX 3090?

Można rozsądnie powiedzieć, że nie było potrzeby wydawania takiego modelu. Oczywiście dla rynku byłoby lepiej, gdyby Nvidia oferowała GeForce RTX 3080 w większych ilościach, dzięki czemu spadłaby jego cena. GeForce RTX 3080 12GB wygląda bardziej jakby był wykorzystywany przez Nvidię, aby uzasadnić wyższą MSRP (sugerowana cena detaliczna). Od łańcuchu dostaw po producentów kart graficznych zarabia się duże pieniądze. Ostatnio dystrybutorzy i sklepy zarabiają ogromne pieniądze. Oczywiście Nvidia i partnerzy zarządu również chcą uszczknąć kawałek tego tortu. Wzrost UVP (sugerowanej ceny) był nieunikniony.

Wygląda na to, że Nvidia nie ustaliła ceny chipów dla kart RTX 3080 12GB, bo może je sprzedawać producentom po wyższych stawkach, a przy tym zarobić na szalejących cenach sprzętu. Być może podobny cel przyświeca wprowadzeniu kolejnych modeli (wiemy przecież, że w planach Nvidii jest jeszcze ulepszony GeForce RTX 3070 Ti 16 GB i GeForce RTX 3090 Ti, czyli kolejne „potrzebne” modele z wyższej półki). Pytanie, czy takie działanie właśnie nie przyczynia się do wzrostu cen kart graficznych. Trochę wygląda to na hipokryzję producenta, który deklaruje, że walczy o niższe ceny sprzętu dla klientów, ale robi coś zupełnie innego...

Źródło: ASUS, EVGA, Nvidia, 3D Center, HardwareLuxx