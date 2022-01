Myśleliście, że poznaliśmy już wszystkie karty graficzne z serii GeForce RTX 3000? Nic bardziej mylnego! Nvidia jeszcze raz wprowadza na rynek model GeForce RTX 3080… tyle, że w ulepszonej wersji.

Zwykły GeForce RTX 3080 zadebiutował pod koniec 2020 roku jako topowa karta graficzna dla graczy. Od tego czasu sporo się pozmieniało, więc producent postanowił przygotować ulepszoną wersję akceleratora – model GeForce RTX 3080 12GB. Czego możemy oczekiwać?

Premiera GeForce RTX 3080 12GB

GeForce RTX 3080 (12GB) to propozycja dla wymagających graczy, którzy szukają wydajnej karty graficznej do grania w 4K. Nowy model oferuje lepszą specyfikację niż GeForce RTX 3080 (właściwie zbliża się on do modelu GeForce RTX 3080 Ti).

Model GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3080 12GB GeForce RTX 3080 Ti Generacja Nvidia Ampere Nvidia Ampere Nvidia Ampere Układ graficzny GA102-200 GA102-220 GA102-225 Jednostki cieniujące 8704 8960 10240 Jednostki teksturujące 272 280 320 Jednostki rasteryzujące 96 112? 112 Rdzenie Tensor 272 (3. gen) 280 (3. gen) 320 (3. gen) Jednostki RT 68 (2. gen) 70 (2. gen) 80 (2. gen) Taktowanie bazowe 1440 MHz 1260 MHz 1365 MHz Taktwanie Boost 1710 MHz 1710 MHz 1635 MHz Pamięć wideo 10 GB GDDR6X 320-bit 12 GB GDDR6X 384-bit 12 GB GDDR6X 384-bit Taktowanie pamięci wideo 19 000 MHz 19 000 MHz 19 000 MHz Przepustowość pamięci wideo 760 GB/s 912 GB/s 912 GB/s Współczynnik TDP 320 W 350 W 350 W Cena (sugerowana) $699 ???? $1199

Producent zastosował mocniejszy układ graficzny oraz trochę więcej pamięci wideo (o wyraźnie większej przepustowości). Warto jednak zaznaczyć, że „dopakowany” model cechuje się też trochę wyższym zapotrzebowaniem na energię elektryczną (350 vs 320 W).

Testy wydajności GeForce RTX 3080 12GB

Jak wypada GeForce RTX 3080 12GB? No właśnie nie wiadomo, bo Nvidia wprowadziła nowy model „po cichaczu” i portale technologiczne jeszcze nie zdążyły go grutownie przetestować.

Niemiecki serwis HardwareLuxx opublikował wstępne testy wydajności autorskiego modelu MSI GeForce RTX 3080 12GB Suprim X (czyli jednej z lepszych wersji z mocno podkręconymi zegarami).

Karta wypada o jakieś 3 – 5% lepiej od modelu MSI GeForce RTX 3080 Suprim X (względem referencyjnego modelu Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition różnica ta wynosi już 5 – 7%).

Redaktorzy potwierdzają, że w RTX 3080 12GB zaimplementowano algorytm obniżający wydajność kopania kryptowaluty Ethereum (podobnie jak w modelach GeForce RTX 3000 LHR).

Cena? Lepiej o niej nie mówić...

Nvidia nie podaje sugerowanej ceny dla nowej wersji GeForce RTX 3080. Nie powinno nas to jednak dziwić, bo takie deklaracje już dawno nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością (sklepy sprzedają karty po mocno zawyżonych cenach). Realnie powinniśmy się spodziewać czegoś pomiędzy RTX 3080 (6000 – 8000 zł) a RTX 3080 Ti (9000 – 11 000 zł). Wiemy natomiast, że na rynku pojawią się wyłącznie niereferencyjne konstrukcje partnerskich producentów - oczekujemy modeli z ulepszonym chłodzeniem i podniesionymi zegarami.

Inna sprawa to to czy wydawanie kolejnej karty z topowego segmentu w ogóle ma sens. Na rynku są dostępne modele GeForce RTX 3070 Ti, GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3080 Ti, a teraz dołącza do nich GeForce RTX 3080 12GB. Oferta Nvidii wydaje się bogata, ale dostępność kart w sklepach jednak pozostawia wiele do życzenia. Może lepiej jakby producent skupił się na poprawie dostępności (a przez to obniżeniu cen) obecnych modeli, niż wprowadzał do oferty kolejne propozycje. Co myślicie?

Źródło: Nvidia, HardwareLuxx