Coraz większymi krokami zbliża się premiera karty graficznej AMD Radeon RX 6500 XT, która ma być propozycją do budowy tańszych komputerów do gier… a przynajmniej tak to wygląda w teorii, bo w praktyce sprzęt będzie dużo droższy niż zapowiada producent.

Radeon RX 6500 XT to najsłabszy przedstawiciel generacji RDNA 2, który plasuje się poniżej modelu Radeon RX 6600 – teoretycznie powinniśmy otrzymać sprzęt nadający się do grania w rozdzielczości 1080p na średnich ustawieniach.

Karta została zapowiedziana w ubiegłym tygodniu podczas targów CES 2022. Specyfikacja? Na pokładzie znalazł się układ graficzny AMD Navi 24 XT z 1024 jednostkami cieniującymi oraz 16 jednostkami ray accelerators, a także 4 GB pamięci GDDR6 64-bit.

Karta korzysta ze złącza PCI-Express 4.0 x4. Sporym atutem ma być niewielkie zapotrzebowanie na energię elektryczną – współczynnik TBP oszacowano na 107 W, więc zalecane jest tutaj wykorzystanie zasilacza co najmniej o mocy 400 W (z jedną wtyczką 6-pin).

Radeon RX 6500 XT nada się do grania w rozdzielczości 1080p - podczas prezentacji producent chwalił się, że będzie on lepszą propozycją niż leciwy Radeon RX 570 czy konkurencyjny GeForce GTX 1650. Na zweryfikowanie tych informacji musimy poczekać do premiery.

Radeon RX 6500 XT droższy niż zapowiadano

Oficjalna premiera karty Radeon RX 6500 XT została zaplanowana na 19 stycznia i wtedy też na sklepowych półkach powinny pojawić się modele partnerskich producentów. Ile będą kosztować takie karty? Zalecana cena została ustalona na 199 dolarów, co po przeliczeniu i doliczeniu podatku przekłada się na jakieś 1000 złotych. Wydaje się spoko? Chciałoby się powiedzieć, że za tyle to gracze wezmą z pocałowaniem ręki. Problem w tym, że realnie nie ma co liczyć na takie stawki.

Niemiecki oddział firmy ASUS podaje sugerowaną cenę za model ASUS Dual (a to zwykle jedne z tańszych konstrukcji) na poziomie 299 euro, co odpowiada około 1350 złotym. Modele z lepszym chłodzeniem mają być jeszcze droższe - ASUS TUF Gaming ma kosztować 334 euro, czyli jakieś 1500 złotych.

Tyle tylko, że to stawki sugerowane przez producenta. Realne ceny mogą być jeszcze wyższe – nie zdziwilibyśmy się, gdyby sklepy sprzedawały Radeony RX 6500 XT za 2200 – 2500 złotych. Patrząc na obecną sytuację na rynku, pewnie i tak znaleźliby się chętni na zakup karty w takiej cenie.

Źródło: AMD, ASUS, inf. własna