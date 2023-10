Rosnące ceny energii elektrycznej skłaniają nas do zwrócenia większej uwagi na nasze zużycie prądu i do przemyślenia naszych niekorzystnych nawyków. Dokładnie przyjrzeliśmy się najczęściej używanym urządzeniom domowym i obliczyliśmy, ile kosztują nas w ciągu roku.

Obecna sytuacja energetyczna w Europie prowadzi do podwyżek cen prądu. W Polsce, to przede wszystkim firmy odczuwają te zmiany, ale również klienci indywidualni powinni dokładnie przeanalizować swoje rachunki za prąd.

Ile kosztuje prąd?

W 2023 r. za kilowatogodzinę płacimy średnio od 0,80 do 0,89 zł, jak podaje serwis Rachuneo. Dla porównania: w 2022 r. było to średnio od 0,72 do 0,82 zł, w 2021 r. – od 0,69 do 0,78 zł, w 2020 r. – od 0,64 do 0,73 zł, a w 2019 r. – od 0,57 do 0,65 zł.

Istnieje wiele sposobów na oszczędzanie energii, począwszy od wyłączania urządzeń, aż po dokładne monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym. Aby jednak wiedzieć, na czym można oszczędzać, warto przyjrzeć się zużyciu prądu przez poszczególne urządzenia. Do naszych obliczeń przyjęliśmy koszt 0,85 zł za kWh.

Ile kosztuje nas duże AGD w kuchni?

Na podstawie danych udostępnionych przez PGNiG, lodówka zużywa średnio 0,74 kWh dziennie. Oznacza to, że codziennie za jej pracę zapłacimy około 0,63 zł, co w skali roku daje 229,95 zł.

Piekarnik, jako urządzenie oparte na grzałce, zużywa dużo prądu. Jego moc wynosi około 2000 W. Aby rozgrzać urządzenie do 200 stopni Celsjusza, potrzeba około 41 minut. Przekłada się to na dzienne zużycie na poziomie 1,36 kWh, co wiąże się z kosztem o wysokości 1,16 zł. Zakładając, że piekarnika używamy kilka razy w tygodniu, a czasem pracuje on znacznie dłużej niż 41 minut, można przyjąć, że rocznie będzie on nas kosztował nawet 400 złotych.

To wszystko jednak nic przy płycie indukcyjnej. Jest to zdecydowanie najbardziej prądożerne urządzenie w naszym domu. Koszty związane z jej użytkowaniem mogą się różnić w zależności od wielu czynników. W naszym artykule rozważamy dwie możliwości - korzystanie z pól o mocy 2,3 kW i 1,8 kW. Przyjmujemy, że dzienny pobór energii wyniesie w tych przypadkach odpowiednio 2,3 i 2,05 kWh, co przekłada się na koszty na poziomie 1,95 i 1,74 zł. Rocznie daje to koszty na poziomie 711,75 oraz 635,10 zł.

Czajnik elektryczny także jest jednym z najbardziej energochłonnych urządzeń w naszych domach. Jego mocna grzałka przekłada się na wysokie zużycie energii elektrycznej. Średnia moc czajnika wynosi 2000 W. Jeżeli założymy, że działa on średnio 20 minut dziennie, to zużyje on około 0,66 kWh dziennie. To oznacza, że codziennie zapłacimy za niego 56 groszy, co w skali roku daje ponad 200 zł.

Ile kosztuje korzystanie z innych urządzeń w domu?

Wyjdźmy z kuchni. Taki na przykład laptop podczas pracy zużywa około 30 W energii. Jeśli korzystamy z niego 8 godzin dziennie, to zużyje on około 0,24 kWh dziennie, co oznacza, że dzienny koszt jego użytkowania wyniesie około 0,20 zł. W skali roku daje to około 73 zł.

Załóżmy, że z pralki korzystamy 100 razy w ciągu roku (choć w wielu przypadkach liczba ta może być znacznie wyższa - zależy to od liczby i wieku domowników). Jeden cykl prania zużywa średnio 0,9 kWh, co kosztuje nas około 0,76 zł. Przy naszym założeniu 100 cykli rocznie, koszt ten wynosić będzie około 76 zł.

Wszystkie te liczby są naprawdę duże i wyraźnie wskazują na to, że warto wybierać urządzenia energooszczędne, a następnie korzystać z nich z głową. Potencjalne oszczędności w skali roku mogą okazać się olbrzymie.

Źródło: Gadżetomania