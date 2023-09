Zmienia się rozporządzenie taryfowe. Dostawcy energii elektrycznej będą musieli udzielić specjalnego, jednorazowego upustu swoim klientom. Sprawdź, co musisz zrobić, by zaoszczędzić 12 proc. na rachunku za prąd.

Jednorazowa, 12-procentowa obniżka rachunku za prąd należy się każdemu odbiorcy energii elektrycznej w Polsce. Zadecydowała o tym Rada Ministrów. Przy typowym dla Polski zużyciu energii oznacza to oszczędność na poziomie 115-125 złotych.

Jak uzyskać 12-procentową obniżkę rachunku za prąd?

Aby uzyskać 12-procentową obniżkę jeszcze w tym roku (najpóźniej na ostatniej tegorocznej fakturze), należy spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

potwierdzenie poprawności danych u sprzedawcy energii elektrycznej,

wyrażenie zgody na otrzymywanie faktur VAT i innej korespondenci drogą elektroniczną,

wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych od sprzedawcy energii,

złożenie oświadczenia o byciu odbiorcą uprawnionym do zamrożonych cen w ramach wyższego limitu zużycia niż ten podstawowy,

zmniejszenie o min. 5 proc. zużycia energii w trzech następujących po sobie miesiącach (w okresie styczeń – wrzesień 2023)

albo bycie prosumentem, czyli posiadanie prosumenckiej instalacji OZE.

W przypadku osób, które nie spełnią ani jednego z powyższych warunków, obniżka zostanie zrealizowana dopiero w 2024 roku.

Polacy będą płacić mniej za prąd

Obniżka jest kolejnym narzędziem wsparcia, po Tarczy Solidarnościowej obowiązującej od stycznia 2023 r., a utrzymującej ceny energii na poziomie tych ubiegłorocznych. Ma na celu umożliwienie Polakom uniknięcia negatywnych skutków kryzysu energetycznego, który został wywołany między innymi przez wojnę w Ukrainie.

Polski Komitet Energii Elektrycznej szacuje, że zwiększenie limitów zużycia energii, do którego dojdzie 1 października 2023 r., pozwoli Polakom zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych w skali roku. Wynoszą one: 3000 kWh dla gospodarstw domowych, 3600 kWh dla gospodarstw z osobą z niepełnosprawnością oraz 4000 kWh dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny i rolników. W każdym przypadku mowa o podniesieniu limitu aż o 1000 kWh. Mieszcząc się w tych granicach cena prądu wyniesie 41 groszy netto za 1 kWh, a to 3-4 razy mniej niż płacą Czesi, Grecy czy Irlandczycy.

Oprócz gospodarstw domowych na obniżki mogą liczyć także samorządy i nieduże firmy oraz tak zwani odbiorcy wrażliwi (to przede wszystkim szpitale, szkoły i domy pomocy społecznej). Od 1 października 2023 r. za każdą kilowatogodzinę zapłacą 69 groszy (zamiast dotychczasowych 78 gr).

Źródło: PGE, PKEE