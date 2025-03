iPhone 16e sprzedaje się jak świeże bułeczki. Nic na to nie wskazywało

Sprzedaż iPhone'a 16e jak na razie okazała się zaskakująco dobra, pomimo początkowych obaw i krytyki dotyczącej jego ceny i specyfikacji. Znamy dane z pierwszych dni.

Odkąd na rynku pojawił się iPhone 16e wiele osób z niego drwiło, ponieważ jest znacznie droższy od swojego poprzednika - iPhone'a SE, a ulepszenia w stosunku do 2022 roku są, delikatnie mówiąc, rozczarowujące. Jednak najnowsze raporty wskazują, że pomimo wszystko iPhone 16e jak na razie odnotował lepszy debiut niż jego poprzednik.

iPhone 16e nadal ma problemy w Chinach

iPhone 16e jest uważany za mniej zaawansowany niż inne modele tego producenta i mimo że w pewnym stopniu obsługuje Apple Intelligence, ma nowy, bardziej nowoczesny wygląd oraz wyświetlacz, to nadal ma tylko jeden aparat i kosztuje o 170 dolarów (ok. 650 zł) więcej niż iPhone SE z 2022 roku. To spora różnica w cenie, nawet jeśli weźmie się pod uwagę inflację.

Według raportu, o którym pisze Bloomberg, iPhone 16e sprzedaje się o 60 proc. lepiej niż iPhone SE 2022. Co istotne, dane dotyczą trzech pierwszych dni sprzedaży. Pomimo lepszego startu sprzedaży iPhone'a 16e, Apple nadal boryka się z problemami na rynku chińskim. Agresywna konkurencja ze strony lokalnych producentów, takich jak Xiaomi i Vivo, oraz wsparcie rządowe dla tych firm utrudniają Apple odwrócenie negatywnego trendu sprzedażowego w Chinach - pisze Bloomberg. Natomiast w Europie sprzedaż iPhone'a 16e budzi spore zainteresowanie na niektórych rynkach, takich jak m.in. Polska czy Czechy, gdzie cena jest postrzegana jako bardziej przystępna niż w krajach zachodnich.

Należy pamiętać o tym, że Apple ma silną markę i lojalną bazę klientów. Wiele osób jest skłonnych kupować produkty Apple ze względu na ich jakość i integrację z innymi urządzeniami Apple, nawet jeśli cena nie jest najniższa.

Dla porównania - iPhone 16e jest dostępny w cenach od 2999 zł za wersję 128 GB, podczas gdy iPhone SE 2022 kosztował 2299 zł za wersję 64 GB w momencie premiery. Dlatego można stać się posiadaczem iPhone'a bez wydawania fortuny w porównaniu do innych flagowców Apple. Ten model przez swoją cenę jest też atrakcyjną ofertą dla klientów korporacyjnych, dlatego obserwujemy wzrost zamówień na iPhone'a 16e.

Źródło: Bloomberg