Apple rozszerza dostępność usługi Tap to Pay. Polska (i kilka innych krajów europejskich) dołącza do państw, w których ta funkcja jest dostępna. Od dziś sprzedawcy mogą przyjmować płatności zbliżeniowe bez konieczności posiadania terminala płatniczego. Wystarczy iPhone.

Tap to Pay - co to jest?

Tap to Pay to oferowana przez Apple usługa pozwalająca na akceptowanie płatności zbliżeniowych przy użyciu smartfona marki Apple. Mogą z niej korzystać sprzedawcy dysponujący iPhonem XS lub nowszym z zainstalowaną najnowszą wersją systemu iOS (obecnie 18.3.2).

Po uruchomieniu odpowiedniej aplikacji wystarczy poprosić klienta o zbliżenie karty płatniczej, iPhone’a, Apple Watcha (z Apple Pay) lub innego portfela cyfrowego do smartfona. Telefon zadziała tak samo jak terminal płatniczy. Transakcja jest realizowana za pośrednictwem technologii NFC. Tap to Pay na iPhonie obsługuje najpopularniejsze karty płatnicze - Mastercard i Visa, a także American Express i Discover.

Tap to Pay na iPhonie w Polsce

W Polsce nowa funkcja działa dzięki współpracy Apple z takimi serwisami płatniczymi jak Adyen, eService, PKO Bank Polski, Mollie, Stripe, SumUp, Viva i Worldline. Wkrótce lista ta rozszerzy się o kilka dodatkowych serwisów - Planet Pay, Revolut i PeP (część Grupy Nexi).

W opublikowanej informacji prasowej Apple podkreśla, że prywatność i bezpieczeństwo to kluczowe elementy usługi Tap to Pay. Dane transakcji są szyfrowane i przetwarzane w mikroukładzie o nazwie Secure Element, który wykorzystywany jest także w przypadku płatności za pośrednictwem Apple Pay. Co ważne, firma nie gromadzi informacji o tym, kto dokonał zakupu i co dokładnie zostało zakupione.

Źródło: Apple