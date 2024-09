Nowa wersja ChatGPT jeszcze w tym miesiącu. OpenAI szykuje się do premiery

OpenAI pracuje nad nową usługą o nazwie kodowej Strawberry, która ma zostać zintegrowana z ChatGPT. Jej największy atut? Bardzo wolne działanie. Serio.

Nie od dziś wiadomo, że duże modele językowe są bardzo zasobożerne, a przy tym kosztowne w utrzymaniu. Sam ChatGPT ma pochłaniać tyle energii, co 17 tys. domów. Dlatego w ostatnim czasie rozwój AI sprowadzał się w dużej mierze nie tyle do poprawy jakości odpowiedzi, co zmniejszania zasobożerności i zwiększania prędkości działania.

OpenAI przyznaje wprost, że najnowszy model GPT-4o mini jest - pod względem możliwości rozumowania - trochę gorszy niż GPT-4o, ale ponad 30 razy tańszy w działaniu i wyjątkowo szybki. A co w sytuacjach, gdy szybkość i niska cena nie są najważniejsze?

ChatGPT Strawberry ma być wolny i drogi, ale za to wyjątkowo inteligentny

Jak donosi The Information, Strawberry będzie usługą "samodzielną, ale zintegrowaną z ChatGPT". Od dotychczasowych modeli ma ją odróżniać zdolność do "zastanowienia się" przed udzieleniem odpowiedzi.

Informatorzy serwisu - którzy mieli już ponoć okazję testować ChatGPT Strawberry - twierdzą, że nowa usługa potrzebuje od 10 do nawet 20 sekund na odpowiedź. Pod względem szybkości działania należy się więc spodziewać regresu, ale nie w każdych warunkach prędkość gra pierwsze skrzypce.

Zdolność do głębszego rozumowania ma poprawić jakość udzielanych odpowiedzi i zniwelować ryzyko halucynowania. Strawberry ma lepiej radzić sobie z programowaniem i rozwiązywaniem problemów matematycznych. Podobno pierwsza wersja zdolna będzie jedynie do pracy z tekstem.

Spekuluje się, że nowa usługa - z uwagi na potencjalnie większy apetyt na moc obliczeniową - będzie płatna ekstra i kierowana raczej do klientów korporacyjnych.

Według ostatnich przecieków, prezentacja ChatGPT Strawberry odbędzie się jeszcze w tym miesiącu.