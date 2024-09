ChatGPT zużywa tyle energii, co 17 tys. domów. Co z tym zrobić?

Nowoczesne technologie potrzebują dużej ilości energii do wydajnego działania. Z tego względu firmy biorą sobie za cel optymalizację kodu w taki sposób, by ograniczyć zapotrzebowanie na prąd. Dużą rolę odgrywają jednak także praktyki użytkowników danych rozwiązań.

ChatGPT przetwarza około 200 milionów zapytań dziennie, zużywając przy tym ilość energii porównywalną do dziennego zapotrzebowania 17 tys.gospodarstw domowych w USA. W obliczu rosnącej konsumpcji energii oraz zwiększającej się emisji CO2, firmy technologiczne szukają rozwiązań, które pozwolą na dalszy rozwój z uwzględnieniem czynników ekologicznych. Popularność zyskuje tzw. ekologiczne programowanie (green coding). Podkreśla się też rolę edukowania użytkowników o odpowiedzialnym korzystaniu z technologii.

Jak przekazuje With Secure, Międzynarodowa Agencja Energetyczna prognozuje, że w ciągu dwóch lat zapotrzebowanie na energię w sektorze centrów danych, kryptowalut oraz sztucznej inteligencji może osiągnąć nawet 1 tys. terawatogodzin (TWh). Oznacza to zużycie energii zbliżone do zużycia całej Japonii.

W obliczu tych przewidywań korzystne wydają się działania firm technologicznych. Dążą one bowiem do tworzenia ekologicznych rozwiązań programistycznych. Jednym z nich jest projekt W/Sustainability, zainicjowany przez WithSecure, mający na celu zmniejszenie zużycia energii w procesie tworzenia oprogramowania.

Jak podano w informacji prasowej, program skupia się przede wszystkim na ekologicznym programowaniu. Jego celem jest optymalizacja zużycia zasobów przy tworzeniu narzędzi IT. "Zielony" kod działa efektywniej, co oznacza mniejsze zużycie energii. Przemyślana struktura kodu pozwala także uniknąć tworzenia zbędnych elementów oprogramowania, ograniczyć ilość operacji oraz usprawnić przetwarzanie danych. Idea ta prowadzi zatem do redukcji zużycia energii i zwiększenia efektywności kodu.

Kod to jedno, użytkownik - drugie

Zużycie energii zależy także od tego, jak użytkownicy korzystają z technologii. Na przykład gdy oglądamy film na platformie streamingowej, wybór rozdzielczości obrazu ma bezpośredni wpływ na zużycie energii. Wyższa jakość transmisji wymaga przetwarzania większej ilości danych przez serwery, co prowadzi do zwiększonego zużycia energii. Nie zachęcamy do oglądania "pikselozy", ale czasem przy mniejszym ekranie warto obniżyć rozdzielczość strumieniowania - różnice w odbiorze i tak mogą być pomijalne.

Świadomość tego, jak sposób korzystania z oprogramowania wpływa na zużycie energii, była tematem badania przeprowadzonego przez zespół Leszka Tasiemskiego, eksperta ds. cyberbezpieczeństwa z WithSecure pod koniec 2023 r. Badanie objęło klientów firmy, którzy korzystali z narzędzi cyberbezpieczeństwa przez nią dostarczanych.

Użytkownicy chcą oszczędzać

Oprogramowanie to umożliwia użytkownikom dostosowanie parametrów do specyficznych potrzeb firmy. W trakcie badania sprawdzano, jak zmieniają się zachowania użytkowników pod wpływem pozyskania informacji o zużyciu energii. Wyniki pokazały, że użytkownicy coraz bardziej cenią sobie zrównoważone podejście do korzystania z narzędzi IT i chcą być informowani o wpływie swoich wyborów na zużycie energii.

- Użytkownicy powinni być świadomi tego, że najmniejsza zmiana ustawień w oprogramowaniu wpływa na ilość zużywanej przez urządzenia energii. Dlatego projektując narzędzia informatyczne warto wprowadzić funkcje monitorowania wpływu zmian poszczególnych parametrów na środowisko IT. Ważne jest przy tym, by wyposażać użytkownika w pełną wiedzę na temat tego czym może skutkować rezygnacja z aktywowania konkretnych funkcji – wskazuje Leszek Tasiemski.

- To ważne zwłaszcza w branży cyberbezpieczeństwa, gdzie określone ustawienia wymagają więcej energii niż inne, ale ich wyłączenie może znacząco obniżyć poziom ochrony cybernetycznej przedsiębiorstwa – dodaje.

W miarę jak coraz więcej firm stara się ograniczać swój wpływ na środowisko, inicjatywy związane z green coding mogą zyskać na znaczeniu. Od 2024 r. w Unii Europejskiej obowiązywać będzie dyrektywa CSRD, która wymaga od firm raportowania swoich działań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Obejmie to też strategię redukcji emisji CO2 i adaptacji do zmian klimatycznych. W 2025 r. pierwsze raporty będą musiały złożyć duże przedsiębiorstwa, zatrudniające ponad 500 pracowników, a od 2026 r. również mniejsze firmy, które mają powyżej 250 pracowników.