OpenAI zniosło z nowej funkcji ChatGPT regionalne ograniczenia. Zaawansowany tryb głosowy jest już oficjalnie dostępny w Polsce i można wypróbować go za darmo.

Zaawansowany tryb głosowy ChatGPT wprowadzany był "na raty". Globalna premiera miała miejsce pod koniec września, ale ominęła Unię Europejską. Na początku października funkcja pojawiła się w Europie, ale tylko w korporacyjnych i edukacyjnych planach ChatGPT Enterprise, Edu oraz Team. Wreszcie skorzystać z niej mogą wszyscy.

ChatGPT - zaawansowany tryb głosowy w Polsce. Jest wersja darmowa i płatna

Aby skorzystać z zaawansowanego trybu głosowego wystarczy uruchomić aplikację ChatGPT na Androida lub iOS i kliknąć ikonę rozmowy w prawym dolnym rogu. Działanie trybu sygnalizowane jest przez pojawienie się niebieskiego kółka.

Jeśli wyświetlone na ekranie kółko ma kolor biały lub czarny (w zależności od motywu graficznego), oznacza to, że ChatGPT działa w standardowym trybie głosowym, który ma uboższe możliwości.

Zaawansowany tryb głosowy pozwala na prowadzenie ze sztuczną inteligencją bardziej naturalnych rozmów. Bot reaguje na ton i różne głosy rozmówców, można mu wchodzić w słowo i potrafi modulować swój głos, naśladować różne akcenty czy nawet śpiewać.

Darmowa wersja ChatGPT pozwala na korzystanie z zaawansowanego trybu głosowego przez ok. 15 minut miesięcznie. W płatnej wersji ChatGPT Plus również istnieją nieprecyzyjnie określone limity, ale znacznie większe i resetują się co dobę.