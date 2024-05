Chcieli być jak Polska. Wytrzymali tylko tydzień

Portal między Nowym Jorkiem a Dublinem został zamknięty. Projekt "PORTAL", który dobrze znamy z Polski, nie przetrwał długo na zachodzie. Portal przez ocean nie działa przez "niewłaściwe zachowania".

Portal między Nowym Jorkiem a Dublinem nie przetrwał zbyt długo. Jak czytamy w serwisie iflscience.com, po tygodniu portal został zamknięty. Poinformowano, że został on zlikwidowany ze względu na "niewłaściwie zachowanie" po stronie irlandzkiej. W Polsce rozwiązanie to działa od dawna.

Projekt PORTAL zainicjował litewski artysta Benedkitas Gylys. O jego zapoczątkowaniu informowaliśmy w 2021 r. na łamach WP Tech. Obejmuje on utworzenie dużego ekranu wraz z kamerami, które pozwalają na przesyłanie w czasie rzeczywistym między dwoma miastami. Otwarty w 2021 r. portal połączył Wilno i Lublin. Krzysztof Stanowski, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin, rozwiązanie to miało ułatwić integrację między obywatelami obu państw.

- Portal jest instalacją, która ma integrować i jednoczyć po roku pandemii, gdy doświadczyliśmy izolacji. Mieszkańcy Lublina przyzwyczaili się do tego, że możemy odwiedzić sąsiadów w Wilnie, Kijowie. Było to bardzo łatwe i nagle stało się dramatycznie trudne – mówił w rozmowie z Radiem Lublin Krzysztof Stanowski.

rozwiń

Zachód nie wytrzymał

Kolejny portal został otwarty między Dublinem a Nowym Jorkiem. Mieszkańcy obu miast przyjęli projekt z dużym entuzjazmem. Po tygodniu od otwarcia portal został jednak zamknięty z powodu "niewłaściwego zachowania" po stronie Dublina, ale nie tylko. Jak podaje iflscience.com, mieszkańcy Dublina pokazywali m.in. zdjęcia związane z wydarzeniami z 11 września 2001 r., a także inne "niestosowne obrazy". W sieci można znaleźć różne nagrania, prezentujące takie zachowania.

rozwiń

Władze Dublina szukają rozwiązań, które pozwolą kontrolować niestosowne zachowania "zdecydowanej mniejszości osób". W przekazanym BBC News oświadczeniu poinformowano, że oba miasta będą pracować, by mieć pewność, że portal będzie zapewniać "pozytywne doświadczenia". Rozwiązaniem technologicznym, które ma zostać wdrożone, ma być blokada wyświetlania na ekranie obrazów podnoszonych do kamer portalu. Nie wyeliminuje to wszystkich negatywnych zachowań, ale może znacząco je ograniczyć.