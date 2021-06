Wiemy już, kiedy ukaże się Chernobylite. Data premiery polskiego survival horroru została ujawniona za pomocą nowiusieńkiego zwiastuna.

Data premiery Chernobylite ujawniona

Koniec czekania jest już blisko – nareszcie poznaliśmy dokładną datę premiery survival horroru polskiego studia The Farm 51 – Chernobylite zadebiutuje już 28 lipca. Data ta dotyczy wersji pecetowej, która będzie dostępna na platformach Steam, GOG i Epic Games Store w sugerowanej cenie 30 euro bez centa. Pod koniec lata wydane zostaną również wersje konsolowe, przeznaczone na Xbox One i PlayStation 4, a jeszcze później dołączą do nich edycje na Xbox Series X|S i PS5.

Zobacz najnowszy zwiastun Chernobylite:

Chernobylite? A co to jest w ogóle?

Jeśli po raz pierwszy słyszysz o tym tytule, to mamy kilka ważnych informacji. Chernobylite jest survival horrorem z elementami RPG, którego miejscem akcji jest (zeskanowana w 3D) czarnobylska Strefa Wykluczenia. Jako fizyk i jeden byłych z pracowników elektrowni jądrowej wracamy po trzech dekadach do Prypeci, w poszukiwaniu narzeczonej albo przynajmniej w próbie wyjaśnienia tajemnicy jej zaginięcia. Na drodze staną nam żołnierze, stalkerzy, zmutowane stworzenia i śmiertelnie nieprzyjazne środowisko.

Ekipa The Farm 51 – która wcześniej dała nam między innymi Get Even i Deadfall Adventures – zaprasza nas na przygodę z nieliniową fabułą, którą kształtować będą podejmowane przez nas decyzje. W trakcie rozgrywki będziemy musieli wykazać się również umiejętnościami związanymi ze skradaniem się, walką, zarządzaniem zasobami, budowaniem bazy czy wytwarzaniem przedmiotów. Ktoś chętny?

Źródło: Outreach, All in! Games, The Farm 51