Nareszcie możemy przyjrzeć się grze Rainbow Six Extraction z bliska. Kierunek, w jakim poszedł Ubisoft, wielu może nie przypaść do gustu, ale dla fanów co-opa ten tytuł może okazać się pozycją obowiązkową.

Pełna prezentacja Rainbow Six Extraction

Rainbow Six Extraction przypomina Rainbow Six Siege nie tylko dlatego, że jest osadzone w tym samym uniwersum, ale też ze względu na to, że ta nowa gra powstała na bazie poprzedniczki, która od niedawna jest w stanie przyciągać nawet 200 tysięcy graczy naraz. Nie można jednak mówić o kopii, co Ubisoft wyraźnie zaznacza na najnowszych materiałach, którymi podzielił się z widzami swojego wydarzenia zorganizowanego z okazji E3.

Zobacz najnowszy zwiastun Rainbow Six Extraction – prosto z E3 2021:

I tak, pod pewnymi względami Extraction jest bliźniaczo podobne do Rainbow Six Siege. Rozpoznasz operatorów, rozpoznasz broń i rozpoznasz niektóre gadżety. Nie zabraknie jednak także zupełnie nowych karabinów czy narzędzi – w końcu nowe zagrożenie wymaga nowych środków. A to właśnie te nowe zagrożenia odgrywają kluczową rolę i najmocniej świadczą o tej odmienności. To nie tylko obcy, lecz również to, co po sobie pozostawiają. Mogą wręcz całkowicie cię unieszkodliwić – wówczas z pomocą będą musieli przybyć towarzysze.

To co jeszcze się nie zmieni, to fakt, że kluczem do sukcesu będą mimo wszystko umiejętności oraz współpraca z pozostałymi graczami. A dodajmy, że zespoły będą tworzone przez trzech operatorów. Aha, jeśli wolisz, to możesz grać w pojedynkę – żaden problem, choć nie ma co ukrywać, że to w co-opie ukrywa się to, co w tego typu produkcjach najlepsze. Zresztą widać to nawet na świeżutkim gameplayu. Obejrzyj i posłuchaj, bo to wideo sporo wyjaśnia…

Obejrzyj pierwszy gameplay Rainbow Six Extraction z omówieniem:

Kiedy premiera Rainbow Six Extraction?

Po obejrzeniu tego filmu mniej więcej możesz już wiedzieć, czy jest to gra dla ciebie. Ale jeśli nie, to wiedz, że Ubisoft obiecuje, że już wkrótce doczekamy się kolejnych szczegółów na temat Rainbow Six Extraction. Nic dziwnego, bo do premiery zostało już naprawdę niewiele czasu. Gra zadebiutuje już 16 września. A jeśli to, co pokazano ci do tej pory wystarczyło, by cię przekonać, to możesz już złożyć zamówienie przedpremierowe.

W Rainbow Six Extraction będziemy mieli do dyspozycji 18 operatorów oraz 12 map, na których czekać będą na nas generowane proceduralnie wyzwania, których trudność będzie rosła z czasem. Dodajmy na koniec, że gra zmierza na komputery osobiste, konsole PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 i Xbox One oraz do usługi Google Stadia.

