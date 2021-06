Czekaliśmy i wreszcie dostaliśmy - konkrety na temat S.T.A.L.K.E.R. 2. Zgodnie z przypuszczeniami należy nastawiać się na mroczną i niezwykle klimatyczną grę.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl zaprezentowany na Xbox & Bethesda Games Showcase

S.T.A.L.K.E.R. 2 był jednym z pewniaków, których oczekiwaliśmy na Xbox & Bethesda Games Showcase. Ciekawość dość szybko została zaspokojona, Microsoft już na początku pokazu pochwalił się wyczekiwanym przez wielu tytułem, który jeśli chodzi o konsole udało mu się zarezerwować na wyłączność.

Ostatecznie twórcy zdecydowali się na dodanie podtytułu, w ręce graczy oddany zostanie S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Informacji dotyczących rozgrywki było całkiem sporo, ale konkretów brakowało. Teraz się to zmieniło, również z uwagi na pierwszy dłuższy materiał wideo. I to nie byle jaki, ponieważ zaprezentowano 5-minutowy zwiastun z fragmentami rozgrywki.

S.T.A.L.K.E.R. 2 - zwiastun z fragmentami rozgrywki

Kiedy premiera S.T.A.L.K.E.R. 2?

I jak, podoba się? Jeśli tak, to warto odnotować dobre wiadomości związane z premierą gry. Na początku roku twórcy zapewniali, że prace nad S.T.A.L.K.E.R. 2 „idą gładko”. Wygląda na to, że było to coś więcej niż stwierdzenie rzucone zniecierpliwionym graczom.

Poza powyższym materiałem wideo otrzymaliśmy bowiem właśnie datę premiery. S.T.A.L.K.E.R. 2 ma zadebiutować 28 kwietnia 2022 roku. Sprawdziły się wcześniejsze doniesienia dotyczące platform docelowych, na zabawę mogą nastawiać się posiadacze PC oraz konsol Xbox Series X i Xbox Series S. Korzystający z usługi Xbox Game Pass ucieszą się, że S.T.A.L.K.E.R. 2 dołączy do niej już w dniu swojej premiery.

Źródło: Xbox