Gra Sniper Ghost Warrior Contracts 2 zaliczyła naprawdę udany debiut. Recenzje, sprzedaż, zainteresowanie – wszystko to może się podobać ekipie CI Games.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 – udana premiera polskiej strzelanki

Premiera gry Sniper Ghost Warrior Contracts 2 od kilku dni jest już za nami. Tyle czasu wystarczyło, by z całą stanowczością móc okrzyknąć, że jest to niemały sukces Polaków ze studia CI Games, które ostatnio koncentruje się na nieco mniejszych, ale bardziej dopracowanych projektach. Ten zdecydowanie takim jest, a efekt może się podobać. Znajduje to odzwierciedlenie w recenzjach, jak i w sprzedaży.

Niezłe oceny i niezła sprzedaż

Zarówno polskie, jak i zagraniczne serwisy przyznają piątej części snajperskiej serii „Made in Poland” noty w okolicach siódemki na dziesięciostopniowej skali. Można się było tego spodziewać i można to uznać za sukces. Gra Sniper Ghost Warrior Contracts 2 nigdy nie aspirowała do bycia jednym z największych hitów, a na swojej półce plasuje się powyżej średniej. Ekipę CI Games szczególnie mogą cieszyć „bardzo pozytywne” recenzje na Steamie – aktualnie więcej niż 8 na 10 graczy ocenia ich dzieło na plus.

Ale dobre oceny to nie wszystko, co świadczy o sukcesie. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 może też pochwalić się liczbą zamówień przedpremierowych większą o 30% niż w przypadku poprzedniej odsłony, a w połączeniu ze sprzedażą w początkowej fazie po debiucie wynik jest lepszy o 118%. Same przychody okazały się większe o około 170% (co wynika przede wszystkim z minimalnie wyższej ceny).

Duże zainteresowanie widać także w liczbie graczy na Steamie. W szczytowym momencie przy Sniper Ghost Warrior Contracts 2 bawiło się równocześnie 7055 graczy. Może i nie jest to wynik na miarę największych hitów, ale dla porównania przy poprzedniej odsłonie maksimum wynosiło 3923, a przy (do tej pory najpopularniejszej) „trójce” – 4086. Przebicie jest więc olbrzymie.

Co ma do zaoferowania polski „Snajper” po raz piąty?

Nowy „Snajper” chwalony jest przede wszystkim za grywalność i oprawę wizualną. Wypada bardzo dobrze jako gra snjaperska, a nawet lepiej, jako skradanka z wykorzystaniem realistycznych narzędzi i gadżetów bojowych znanych ze współczesnych aren konfliktów zbrojnych. Realizacja 21 misji i wszystkich zadań pobocznych pochłania dość czasu, by uznać, że cena na poziomie 100 złotych (w przypadku PC) jest uzasadniona.

Same misje wydają się znacznie lepiej pomyślane, a klimat – zdecydowanie bardziej przekonujący. Niektórzy wprawdzie narzekają na fabułę i za małą innowacyjność względem poprzedniej odsłony, ale ogólnie wrażenia są pozytywne. A ty masz już choć chwilę rozgrywki za sobą? Jeśli tak, to podziel się swoją opinią – sekcja komentarzy jest do twojej dyspozycji.

Tymczasem wspomnijmy jeszcze tylko, że gra Sniper Ghost Warrior Contracts 2 jest dostępna na PC oraz konsolach Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One i PlayStation 4. Końca dobiegają także prace nad wersją przeznaczoną na PlayStation 5.

