Chińska firma Zhaoxin zapowiedziała procesor Kaixian KX-7000, który ma przynieść ogromny wzrost wydajności. Specyfikacja nowego chipu zapowiada się wyjątkowo obiecująco, ale na dostępność sprzętu będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Chiny próbują uniezależnić się od zachodnich chipów. Efekty wyglądają coraz bardziej obiecująco. Spółka Zhaoxin zaprezentowała układy Kaixian KX-7000, które zastąpią obecne modele Kaixian KX-6000. Producent ujawnił pierwsze szczegóły dotyczące specyfikacji chipów.

Chiński procesor zaskoczy wydajnością

Procesory Kaixian KX-7000 wykorzystują konstrukcję na bazie chipletów, co wcześniej mogliśmy zobaczyć m.in. w procesorach AMD Ryzen, Ryzen Threadripper i Epyc. Producent opracował osobne jądra krzemowe dla rdzeni i interfejsów I/O, które komunikują się za pomocą szybkiej magistrali. Chińczycy jednak nie podają szczegółow dotyczących wykorzystanego procesu litograficznego.

Nowe jednostki bazują na całkowicie nowej mikroarchitekturze Century Avenue, która została mocno przebudowana względem poprzednich jednostek KX-6000. Projektanci usprawnili frontend procesora oraz silniki wykonawcze.

Procesor został wyposażony w osiem rdzeni o taktowaniu 3,7 GHz, 4 MB pamięci podręcznej drugiego poziomu i 32 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu. Producent chwali się, że układ KX-7000 oferuje dwukrotnie wyższą moc obliczeniową względem poprzednich modeli KX-6000.

Zintegrowany układ graficzny też został mocno usprawniony. Jednostka jest zgodna ze standardami DirectX 12, OpenGL 4.6 i OpenCL 1.2, a do tego zapewnia sprzętowe wsparcie dla kodeków H264 i H.265. Producent twierdzi, że wydajność grafiki wzrosła czterokrotnie względem chipów z poprzedniej generacji.

Na dostępność procesorów jeszcze poczekamy

Procesory Kaixian KX-7000 pojawią się w wersji lutowanej w obudowie BGA oraz montowanej w podstawce typu LGA (czego wcześniej nie widzieliśmy w chińskich procesorach). Układy wspierają starsze pamięci DDR4 RAM oraz nowsze DDR5 RAM, co pozwoli opracować różne konfiguracje PC-tów.

Nowe jednostki mają trafić do komputerów konsumenckich i wbudowanych dopiero w 2024 roku. Dostępność układów pewnie będzie ograniczona tylko do Chin (warto tutaj dodać, że wspierają one chińskie standardy zabezpieczeń SM2 i SM3), więc obecnie chiński sprzęt należy traktować jako ciekawostkę.

Źródło: AnandTech