Intel zaprezentował procesory Core Ultra z generacji Meteor Lake. Nowe modele mają przynieść rewolucję w laptopach. Nie tylko jeśli chodzi o oznaczenia, ale też wydajność i możliwości sprzętu.

Procesory Intel Meteor Lake były zapowiadane już kilka lat temu, ale na oficjalną premierę musieliśmy „trochę” poczekać. W końcu są! Nowe układy oficjalnie zadebiutowały na rynku, więc możemy wam przedstawić specyfikację oraz pierwsze informacje o wydajności jednostek. To sprzęt, który niedługo trafi do kompaktowych Ultrabooków oraz wydajnych laptopów dla graczy.

Rewolucja w budowie procesorów

Według firmy Intel, modele Core Ultra z generacji Meteor Lake to największa rewolucja w budowie procesorów od 40 lat. Więcej o technikaliach pisaliśmy przy okazji zapowiedzi procesorów Intel Meteor Lake.



Procesor Intel Meteor Lake składa się z czterech osobnych jąder krzemowych: CPU Tile (Intel 4), IOE Tile (Intel 22 nm), SOC Tile (TSMC 6N) i GPU (TSMC 5N)

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na budowę procesora. Producent zastosował konstrukcję wykorzystującą cztery osobne jądra krzemowe, które wykonano w różnych procesach litograficznych (główne jądro w nowej litografii Intel 4). Co więcej, producent skorzystał też z technologii pakowania Foveros 3D.

Nowe procesory to też nowa architektura. Układy korzystają z hybrydowego połączenia trzech typów rdzeni: wydajnych P-Core (Redwood Cove), efektywnych E-Core (Cresmont) oraz energooszczędnych rdzeni LP E-Core. Całością zarządza usprawniona technologia Thread Director, która dobiera odpowiednie rdzenie pod kątem danego zastosowania.

Dodatkowym atutem jest zintegrowany układ graficzny na bazie architektury Intel Xe LP GPU, który ma zapewniać 2-krotnie lepszą wydajność i 2-krotnie lepszą efektywność energetyczną względem poprzedniej „integry”. Grafika wspiera DirectX 12 Ultimate, skalowanie obrazu XeSS, a także sprzętową obsługę kodeków AV1, H.265, H.265 i VP9.

To jednak nie koniec zmian! Procesory Meteor Lake zostały zaprojektowane pod kątem lepszej obsługi zastosowań korzystających ze sztucznej inteligencji – zadania mogą być obsługiwane nie tylko przez rdzenie procesora, zintegrowany układ graficzny, ale także przez dedykowaną jednostkę przetwarzania neuronowego NPU (Neural Processing Unit).

Nowe procesory to też wsparcie dla najnowszych interfejsów. Producent zastosował dwukanałowy kontroler pamięci LPDDR5/LPDDR5x-7467/DDR5-5600, kontroler z 8 liniami PCI-Express 5.0 dla samodzielnej karty graficznej i 12 liniami PCI-Express 4.0 dla nośników SSD NVMe. Układy obsługują także Thunderbolt 4 40 Gb/s, a do tego Wi-Fi 7 (5Gig)/Wi-Fi 6E (Gig+) i Bluetooth 5.4.

Specyfikacja procesorów Intel Meteor Lake

Procesory Intel Meteor Lake zostaną wydane jako modele Core Ultra z nowym systemem oznaczeń (producent zrezygnował z dotychczasowych generacji Core i rozpoczął nową serię Core Ultra).

Łącznie przygotowano 11 nowych jednostek (część z nich będzie dostępna dopiero w pierwszym kwartale 2024 roku) – niskonapięciowe modele U trafią do kompaktowych laptopów, natomiast modele H do wydajniejszych konstrukcji dla graczy i twórców treści.

Specyfikacja nowych procesorów wygląda imponująco. Warto jednak zwrócić uwagę, że nowe jednostki mają cechować się dosyć wysokimi limitami mocy – wprawdzie standardowy współczynnik TDP to 9/15 W i 28/45 W, ale maksymalne limity sięgają już 30/57 W i 115 W.

Wydajność budzi mieszane uczucia

Na dokładne testy procesorów przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ale producent pochwalił się wynikami wewnętrznych pomiarów na podstawie inżynieryjnej platformy testowej.

Według wewnętrznych testów producenta, Intel Core Ultra 7 165H w jednowątkowych zastosowaniach ma oferować o 12% lepszą wydajność, a wielowątkowych o 11% względem konkurencyjnego modelu AMD Ryzen 7 7840U. Warto jednak zauważyć, że nowy procesor Intela w wielowątkowych zastosowaniach ma oferować tylko o 8% lepszą wydajność względem poprzednika Core i7-1370P. W jednowątkowych ma być od niego nawet nieco słabszy.

Dużo lepiej zapowiada się wydajność zintegrowanej grafiki, gdzie zaszły największe zmiany w arhcitekturze. Intel Core Ultra 7 165H z grafiką Arc GPU ma być znacznie wydajniejszy względem Intel Core i7-1370P z grafiką Iris Xe. W niektórych grach różnica wynosi tylko kilka procent, ale w większości przetestowanych tytułów jest to kilkadziesiąt procent.

Nowa grafika ma oferować podobne lub nawet nieco lepsze osiągi od grafiki z procesorów konkurencji, jednak dużo tutaj ma zależeć też od konstrukcji laptopa. MSI Prestige 16 z procesorem Intel Core Ultra 7 165H (grafika Arc GPU) ma być o 5% wydajniejszy, a ASUS ZenBook z procesorem Intel Core Ultra 7 155H (grafika Arc GPU) znowu ma wypadać podobnie do Lenovo Thinkpad 16 z procesorem AMD Ryzen 7 7840U (grafika Radeon 780M).

Warto jednak zauważyć, że zintegrowana grafika może korzystać z technologii skalowania obrazu Intel XeSS, co ma przekładać się na jeszcze lepszą wydajność. Według testów producenta, taka funkcja pozwala poprawić osiągi średnio o 39%.

Bardzo dobrze wygląda też wydajność procesorów w zastosowaniach twórczych, które wykorzystują potencjał sztucznej inteligencji. W niektórych zadaniach Intel Core Ultra 7 165H ma być kilkukrotnie wydajniejszy względem poprzedniego modelu Core i7-1370P i konkurencyjnego AMD Ryzen 7 7840U (przy czym tutaj nie we wszystkich zastosowaniach procesor podołał). Warto jednak wspomnieć, że AMD już zapowiedziało nową generację procesorów Ryzen 8040U, które oferują potężny wzrost wydajności w zastosowaniach opartych o SI.

Efektywność energetyczna - tajna broń Intela

Nowa konstrukcja procesorów ma przełożyć się na jeszcze lepszą efektywność energetyczną. Mniejszy pobór mocy ma szczególnie istotne znaczenie w laptopach – producenci mogą konstruować kompaktowe urządzenia, a do tego będą one mogły dłużej pracować na baterii.

Przykładowo Intel Core Ultra 7 165H podczas odtwarzania wideo na Netflixie pobiera o 25% mniej energii niż Intel Core i7-1370P.

Różnice są jednak zależne od konkretnego scenariusza użytkowania laptopa. Przy przeglądaniu Internetu albo widekonferencjach nowy Intel Core Ultra 7 165H jest tylko o 7% bardziej energooszczędny względem konkurencyjnego AMD Ryzen 7 7840U. Przy odtwarzaniu wideo te różnice sięgają 44-48%, a podczas bezczynności systemu aż 79%.

Rewolucja w laptopach?

Pierwsze laptopy z procesorami Intel Core Ultra (Meteor Lake) już są dostępne w sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, ale ogólna dostępność planowana jest dopiero w przyszłym roku (łącznie planowane jest tutaj ponad 230 różnych modeli!). Jak wypadają nowe procesory w praktyce? Wojtek premierowo sprawdził model Core Ultra 7 155H na przykładzie prototypu laptopa MSI Prestige 16.

Czy nowe procesory są rewolucją? Modele Meteor Lake nie wprowadzają ogromnych zmian jeśli chodzi o wydajność w typowo procesorowych zastosowaniach. Dużo lepiej wypada tutaj potencjał zintegrowanej grafiki, która dorównuje lub nawet przewyższa osiągami „integrę” konkurencji (a trzeba przyznać, że ta jest uznawana za naprawdę bardzo udany sprzęt w swojej klasie). Do tego możemy liczyć na wsparcie dla nowoczesnych interfejsów, jak Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4.

Producent wprowadził istotne zmiany w budowie układów, które przekładają się na znaczną poprawę wydajności w zadaniach wspomaganych sztuczną inteligencją. Obecnie może nie jest to tak odczuwalne przez zwykłych użytkowników, ale z biegiem czasu takie zastosowania będą coraz powszechniejsze. Według przewidywań, do 2028 roku 80% sprzedawanych komputerów ma oferować dodatkową akcelerację takich zastosowań, co całkowicie odmieni sposób pracy, nauki i tworzenia treści.

Źródło: Intel