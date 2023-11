Chińskie firmy coraz mocniej konkurują na rynku procesorów, co potwierdzają kolejne premiery sprzętu. Firma Loongson właśnie zaprezentowała swój najnowszy model - 3A6000, który ma powalczyć ze starszymi modelami Intel Core i3.

Rynek procesorów został zdominowany przez dwóch zachodnich producentów: Intel i AMD, ale nad autorskimi konstrukcjami pracują także chińskie firmy. Dużo do powiedzenia ma tutaj Loongson, który właśnie zaprezentował swój nowy chip ogólnego przeznaczenia. Model Loongson 3A6000 zapowiadano kilka miesięcy temu.

Chiny prezentują nowy procesor

Loongson 3A6000 to następca modelu Loongson 3A5000. Procesor od początku do końca został zaprojektowany w Chinach, a do tego oferuje wszystkie funkcje bezpieczeństwa do obsługi państwowych zastosowań.

Specyfikacja nie wygląda zbyt imponująco. Producent przewidział 4 rdzenie na bazie architektury LoongArch z obsługą wielowątkowości SMT2 (łącznie zatem może on przetwarzać 8 wątków). Oprócz tego zastosowano dwukanałowy kontroler pamięci DDR4-3200 oraz zintegrowany moduł bezpieczeństwa.

Loongson 3A6000 ma oferować potężny wzrost wydajności względem poprzedniego modelu Loongson 3A5000 - wydajność w obliczeniach stałoprzecinkowych wzrosła aż o 103%, a w zmiennoprzecinkowych o 83%.

Producent porównał jednostkę do zachodniego modelu Intel Core i3-10100 (czyli 4-rdzeniowego/8-wątkowego modelu Comet Lake z 2020 roku).

W testach syntetycznych walka wyrównana - w niektórych benchmarkach na prowadzenie wysuwa się chiński Loongson 3A6000, a w niektórych amerykański Intel Core i3-10100.

Chiński Loongson bazuje na autorskiej architekturze, więc nie będzie można na nim uruchomić większości popularnych programów. Trudno zatem ocenić możliwości sprzętu w realnych zastosowaniach. Chodzi jednak o coś innego - o opracowanie autorskiego układu, który pozwoliłby się uniezależnić od zachodniego sprzętu. Tutaj Loongson 3A6000 jak najbardziej może się sprawdzić.

