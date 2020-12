Epic Games Store udostępnił już mnóstwo darmowych gier. Właśnie rusza z kolejną ich porcją, a na pierwszy strzał idzie Cities: Skylines.

Cities: Skylines za darmo na Epic Games Store

W zeszłym tygodniu informowaliśmy, iż 17 grudnia wystartuje świąteczna wyprzedaż w Epic Games Store. Jednocześnie już wtedy zapowiadano, że poza przecenami pojawi się coś jeszcze, a mianowicie darmowe gry. Zgodnie z harmonogramem, dziś udostępniono pierwszą z nich.

I padło na nie byle jaką propozycję, bo Cities: Skylines. Przygotowana przez studio Colossal Order produkcja to tzw. symulator miasta. Gracze muszą tutaj nie tylko zbudować, ale też utrzymać w jak najlepszym stanie tętniącą życiem metropolię. Premiera na PC miała miejsce w 2015 roku (w kolejnych latach gra trafiała na konsole), ale wciąż mowa o propozycji wartej uwagi. Cities: Skylines zebrał bardzo dobre noty, oscylowały one w granicach 85-90%. Co istotne, nie tylko w mediach, ale również wśród graczy.

To dopiero początek promocji

Zainteresowani Cities: Skylines? Jeśli nie, to zalecamy chwilę cierpliwości. Świąteczna wyprzedaż w Epic Games Store potrwa jeszcze przez pewien czas, a i wspomnianych darmowych gier nie zabraknie.

Łącznie ma być ich aż 15. Jest zatem szansa, że każdy znajdzie tu dla siebie coś interesującego czego nie ma jeszcze w kolekcji. Dokładna lista pozostaje zagadką, Epic Games Store trzyma swoje karty w rękawie i będzie odsłaniać je pojedynczo. Kolejną już jutro o godzinie 17:00.

Źródło: epicgames, Paradox Interactive

