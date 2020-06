Chociaż pozycja Steam wydaje się niezagrożona, Epic Games Store jest już czymś zdecydowanie więcej niż tylko ciekawostką. Liczba użytkowników platformy liczona jest w milionach.

Darmowe gry przyciągają do Epic Games Store miliony graczy

Pisaliśmy już, że rozdawnictwo Epic Games Store dobrze się sprawdza i popularność sklepu rośnie. Chociaż mówił o tym sam Tim Sweeney, (CEO Epic Games), nie podawano konkretnych liczb. Teraz się to zmieniło. Niedawana kampania The Vault (trwająca od 14 maja do 18 czerwca) przyniosła możliwość zdobycia takich hitów jak GTA 5, Civilization VI czy Borderlands: The Handsome Collection. Nic dziwnego, że wzbudziło to ogromne zainteresowanie. Jak ujawnił Steve Allison (główny menadżer Epic Games Store) liczba użytkowników sklepu wzrosła w tym okresie do 61 mln.

„Od czasu uruchomienia sklepu Epic Games Store, zawsze chcieliśmy stworzyć coś wielkiego wokół naszego bardzo udanego cotygodniowego programu udostępniania bezpłatnych gier. Tak, aby dać coś niesamowitego graczom na całym świecie. Zdecydowaliśmy się na to i wyniki przekroczyły nasze oczekiwania. W 2020 roku rośniemy w rekordowym tempie.”

Tylko pobieracie gry z Epic Games Store czy również gracie?

Jeszcze w maju wyliczano, że Epic Games Store rozdał gry o łącznej wartości 9000 złotych. Obecnie kwota jest oczywiście jeszcze wyższa. Czy jednak można twierdzić, że gracze pojawiają się na Epic Games Store tylko po to, aby dopisać darmowe gry do swojej biblioteki? Można, ale będzie to mijanie się z prawdą. Steve Allison podał bowiem jeszcze jedną liczbę. Podczas trwania The Vault, Epic Games Store odnotował ponad 13 mln jednocześnie bawiących się graczy. To już sporo, nawet jeśli porówna się ze Steam, gdzie w tym kontekście trzeba mówić o grubo ponad 20 mln graczy.

Darmowe gry mają tu zapewne bardzo duży udział, ale też nie wypada przypisywać im wszystkich zasług. Korzystacie z Epic Games Store w zakresie większym niż przypisywanie do konta gier oferowanych w promocjach?

Źródło: gamesindustry.biz

