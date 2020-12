Epic Games Store szykuje sporo atrakcji na drugą połowę grudnia. Posiadający konto w tym sklepie będą mieli dobrą okazję do poszerzenia swojej kolekcji gier.

Wkrótce wystartuje świąteczna wyprzedaż w Epic Games Store

Zarządzający Epic Games Store potwierdzili dziś, że planowana jest kolejna świąteczna wyprzedaż. Ujawniono, że rozpocznie się ona już 17 grudnia, a więc równo tydzień przed Wigilią. Czasu na sprawienie prezentu sobie lub komuś będzie zatem jeszcze całkiem sporo.

A na co dokładnie można liczyć? To obecnie zagadka, listę przecenionych gier poznamy zapewne dopiero 17 grudnia. Wedle zapowiedzi można spodziewać się rabatów sięgających nawet 75%.

Poza rabatami będą też darmowe gry

To nie jedyna warta odnotowania informacja. Poza obniżonymi cenami wybranych produkcji można spodziewać się również darmowych gier i to w naprawdę nie byle jakiej liczbie.

Od 17 grudnia Epic Games Store będzie codziennie rozdawać jedną grę. Taki stan potrwa przez dwa tygodnie, łącznie ma zostać udostępnionych aż 15 darmowych gier. Każdą można będzie pobierać przez 24 godziny. Również tutaj dokładna lista tytułów pozostaje zagadką.

Rozdawnictwo Epic Games Store nie jest niczym nowym, sklep właśnie w ten sposób stara się przyciągać do siebie graczy i póki co mu się to udaje, bo w tym roku zanotował zauważalne wzrosty. Macie tam już konto?

Źródło: epicgames

