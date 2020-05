Firaxis i 2K Games dają jasny sygnał: to jeszcze nie koniec. Civilization VI wciąż będzie rozwijane i to na poważnie. W drodze są między innymi nowe tryby rozgrywki oraz kolejne cywilizacje i przywódcy.

To jeszcze nie koniec przygody z Civilization VI - New Frontier Pass nadciąga

Po czterech latach wciąż chcesz nowości w Civilization VI? New Frontier Pass jest czymś dla ciebie. To nowa przepustka sezonowa do tej jednej z najlepszych strategii ostatnich lat, na którą złoży się sześć rozszerzeń DLC udostępnianych mniej więcej co dwa miesiące: od tegorocznego maja do marca przyszłego roku. Co znajdzie się w tych paczkach? Przede wszystkim:

osiem nowych cywilizacji,

dziewięciu nowych przywódców

oraz sześć nowych trybów gry.

Na tym nie koniec, bo w ramach New Frontier Pass w nasze ręce trafią również inne nowinki, ale ekipa Firaxis nie chce nam zdradzać wszystkiego od razu.

Pierwsza z sześciu paczek zostanie udostępniona już w czwartek, 21 maja. Do gry trafią wówczas dwie nowe cywilizacje (Majowie i Wielka Kolumbia), dwaj przywódcy, tryb Apocalypse oraz kilka innych nowości, w tym kolejne cuda natury. W lipcu trafi do nas natomiast zestaw z Etiopią na pierwszym planie, ale szczegóły, podobnie jak w przypadku czterech kolejnych, nie są póki co znane.

Civilization VI: New Frontier Pass – tak wygląda rozkład jazdy:

Ile kosztuje New Frontier Pass do Civilization VI?

Przepustka New Frontier Pass już teraz jest dostępna na pecetach oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Cena wynosi 39,99 euro. Jeśli wolicie, możecie też kupować kolejne rozszerzenia osobno, ale jeśli wiecie, że chcecie uzbierać komplet, to będzie to raczej mało opłacalny interes.

Dodatkowo, jeśli kupicie zestaw, to otrzymacie jeszcze dwie paczki bonusowe: z Theodorem Rooseveltem i Katarzyną Medycejską. Jacyś chętni? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: 2K Games, Firaxis, Cenega

