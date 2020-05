Pierwotne plany Mimimi Games oraz THQ Nordic zakładały, że Desperados 3 trafi do sprzedaży pod koniec 2019 roku. Jak jednak wiemy, tak się nie stało, ponieważ potrzeba było więcej czasu na dokończenie prac. Kolejnych niemiłych niespodzianek już nie będzie.

Ogłoszono bowiem, że gra Desperados 3 uzyskała status gold. Jest już ukończona i gotowa na premierę, która odbędzie się 16 czerwca. Kwestia platform docelowych od dawna pozostawała bez zmian, Desperados 3 trafi na PC oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One. Być może niektórzy skuszą się na edycję kolekcjonerską z bogatą zawartością.

It's finally happened: #Desperados3 just went gold! Yeeehaw!



This picture is the proof. Thanks to everyone who has supported us so far. Here is to the team, the game & YOU! Come celebrate this milestone with us on our Discord channel: https://t.co/L4VSxgfah2 pic.twitter.com/Kvx1y41Ito