Warhammer to niezwykłe uniwersum. W niedalekiej przyszłości będzie eksplorowane przez kolejnego producenta. Nadciąga RTS studia Frontier Developments.

Naciąga RTS w uniwersum Warhammer: Age of Sigmar

Najlepsze strategie to takie, od których nie można się oderwać nie tylko ze względu na mechanikę, ale też klimat. Twórcy Elite: Dangerous chcą nam zaoferować właśnie taką produkcję, tworząc RTS-a w świecie Warhammera, a konkretnie na licencji Age of Sigmar, która wyparła Fantasy Battles w 2015 roku i do tej pory nie doczekała się takiej gry. Na razie nie znamy szczegółów, bo prace nad tym tytułem dopiero ruszyły. Wiemy za to, że zagrają w niego zarówno pecetowcy, jak i ci, którzy do zabawy wolą wykorzystywać konsole.

W Age of Sigmar występują cztery frakcje: Order, Chaos, Death i Destruction, z wieloma różnymi jednostkami – zarówno klasycznymi, jak i charakterystycznymi dla tej epoki. Specyfika tej gry bitewnej zdaje się idealnie pasować do tego, by zrobić na jej bazie RTS-a.

Frontier Developments potrzebuje dużo czasu

Creative Assembly udowodniło obiema częściami spod znaku Total War: Warhammer, że strategie w tym uniwersum mają olbrzymi potencjał, a Frontier Developments skutecznie takie możliwości wykorzystuje. Przypomnijmy bowiem, że choć Elite: Dangerous faktycznie jest najgłośniejszym tytułem w jej portfolio, to ekipa ma na koncie też wiele innych udanych produkcji. Wystarczy wspomnieć o Planet Coaster, Jurassic World Evolution czy Planet Zoo, co pozwala żywić nadzieję na kawał porządnej strategii.

Niestety nieprędko przekonamy się o tym, czy i tym razem studio Frontier Developments zaserwuje nam tak smakowity kąsek. Premiera planowana jest dopiero na rok fiskalny 2023, a więc okres od czerwca 2022 do maja 2023 roku kalendarzowego.

