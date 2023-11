HMD, producent telefonów i akcesoriów marki Nokia, wprowadza na rynek nowe słuchawki: Nokia Clarity Earbuds 2+. Model oferuje zaawansowaną technologię redukcji szumów i jest dostępny w trzech kolorach.

Na redukcję zakłóceń otoczenia w urządzeniu pozwala Qualcomm cVc. Dzięki tej technologii rozmówcy nie usłyszą hałasu w tle, a głos użytkownika pozostanie wyraźny. Z kolei za dobrą jakość odtwarzanego dźwięku odpowiada system aptX.

Nokia Clarity Earbuds 2+ - bateria i wodoodporność

Nokia Clarity Earbuds 2+ zostały wykonane w 60 proc. z plastiku pochodzącego z recyklingu. Na pojedynczym ładowaniu te bezprzewodowe słuchawki wytrzymają do siedmiu godzin (z włączonym trybem redukcji szumów), a dzięki specjalnemu futerałowi czas ich działania wydłuży się do 35 godzin.

Model jest również odporny na zachlapania - klasa IPX4 sugeruje, że użytkownicy nie muszą obawiać się o stan produktu nawet podczas deszczowej pogody. Słuchawki są dostępne w trzech atrakcyjnych kolorach: So Pink, So Purple i So Grey.

źródło: materiały prasowe