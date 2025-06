Co nowego na Netflix? Premiery lipiec 2025

Netflix aktualizuje ofertę na lato. Nowości na lipiec 2025 to kilkadziesiąt produkcji, z których każdy widz powinien znaleźć coś dla siebie. Jedną z ciekawszych produkcji jest drugi sezon serialu "Sandman".

Lato z Netfliksem zapowiada się niezwykle ciekawie. Nowości na lipiec 2025 to dawka głośnych filmów, seriali, dokumentów, zadbano również o atrakcje dla graczy. Polska cena Netflix pozostaje bez zmian, więc nie przedłużając rozpoczynamy przegląd nowych produkcji.

Co nowego na Netflix w lipcu 2025?

Jeśli chodzi o seriale, to dla wielu użytkowników daniem głównym będzie “Sandman: Sezon 2”. Jest to sezon finałowy, a to oznacza pożegnanie się z protagonistą Morfeuszem – Królem Snów. Zwiastun napawa olbrzymim optymizmem, szykuje się wielkie widowisko. Premiera 3 lipca.

W połowie miesiąca (15 lipca) Netflix udostępni subskrybentom nie film, nie serial, lecz grę – i to bez dodatkowych opłat. Biblioteka Netflix Games jest konsekwentnie aktualizowana, a tym razem gracze mobilni otrzymają dostęp do “Blood Line: A Rebel Moon Game”. Jest to sieciowa gra akcji osadzona w popularnym uniwersum.

Dokument “Totalna katastrofa: Szturm na Strefę 51” trafi do oferty Netfliksa 29 lipca. To dziwna, ale prawdziwa historia pewnego internetowego żartu, który wymknął się spod kontroli. Efekt? Wojsko USA zostało postawione w stan najwyższej gotowości.

Pełna lista nowości Netflix na lipiec 2025

Atak na Londyn: Polowanie na zamachowców z 7 lipca; 1.7.2025; dokument, serial

Totalna katastrofa: Wzlot i upadek American Apparel; 1.7.2025; dokument, film

Tour de France: W sercu peletonu; 2.7.2025; dokument, serial

The Old Guard 2; 2.7.2025; horror/thriller, film

Sandman; 3.7.2025; fantasy, serial

Odliczanie: Taylor vs. Serrano; 3.7.2025; dokument, serial

Wszystkie rekiny świata; 4.7.2025; dokument, serial

Lato, kiedy umarł Hikaru; 5.7.2025; horror/thriller, serial

Quarterback; 8.7.2025; dokument, serial

Lepiej późno niż samotnie; 8.7.2025; reality TV, serial

Nate Jackson: Super Funny; 8.7.2025; komedia, odcinek specjalny

Totalna katastrofa: Prawdziwy „Projekt X”; 8.7.2025; dokument, film

W mroku słońca; 9.7.2025; horror/thriller, serial

Gramy w ciemno; 9.7.2025; reality TV, serial

Łowcy gringo; 9.7.2025; dramat, serial

Ziam; 9.7.2025; horror/thriller, film

Off-road; 10.7.2025; dokument, serial

Na całego; 10.7.2025; komedia, serial

7 misiów; 10.7.2025; familijny i dla dzieci, serial

Lewiatan; 10.7.2025; przygodowy, serial

Za murem; 10.7.2025; horror/thriller, film

Partnerzy mimo woli; 11.7.2025; sensacyjny, film

Dani Rovira: I tak warto żyć; 11.7.2025; komedia, odcinek specjalny

Madea i ślub na Bahamach; 11.7.2025; komedia, film

Ktoś taki jak ty; 11.7.2025; komedia, film

Katie Taylor vs. Amanda Serrano 3; 11.7.2025; odcinek specjalny

Apokalipsa w tropikach; 14.7.2025; dokument, film

Totalna katastrofa: Zrobieni w balona; 15.7.2025; dokument, film

Blood Line: A Rebel Moon Game; 15.7.2025; action game, gra

Co się stało z Amy Bradley?; 16.7.2025; dokument, serial

Straż cywilna; 17.7.2025; komedia, serial

Porady Aminy; 17.7.2025; komedia, serial

Dzikość; 17.7.2025; horror/thriller, serial

Delirium; 18.7.2025; dramat, serial

Jestem gwiazdą; 18.7.2025; komedia, serial

Od ściany do ściany; 18.7.2025; horror/thriller, film

Vir Das: Fool Volume; 18.7.2025; komedia, odcinek specjalny

Tak jakby rodzina; 18.7.2025; komedia, film

Totalna katastrofa: Mamy detektywki; 22.7.2025; dokument, film

Kwestia życia i śmierci: Londyński system ratunkowy; 23.7.2025; dokument, serial

Listy z przeszłości; 23.7.2025; dramat, serial

My Melody & Kuromi; 24.7.2025; przygodowy, serial

Twórcy hitów; 24.7.2025; dokument, serial

Zwykła kobieta; 24.7.2025; dramat, film

Palec na spuście; 25.7.2025; horror/thriller, serial

Mandala śmierci; 25.7.2025; horror/thriller, serial

Farciarz Gilmore 2; 25.7.2025; komedia, film

WWE: To wprost niewiarygodne!; 29.7.2025; dokument, serial

Totalna katastrofa: Szturm na Strefę 51; 29.7.2025; dokument, film

Rozmowy z mordercą: Taśmy Syna Sama; 30.7.2025; dokument, serial

Wybór matki; 31.7.2025; horror/thriller, serial

Leanne; 31.7.2025; komedia, serial

Uczciwe życie; 31.7.2025; horror/thriller, film

Źródło: Netflix