Dlaczego coraz więcej e-commerce korzysta z InPost Pay?

Wygoda, szybkość i bezproblemowa obsługa to standard, którego brak może zaważyć na decyzji zakupowej. Dlatego coraz więcej sklepów internetowych decyduje się na usługę InPost Pay – rozwiązanie, które odpowiada na rzeczywiste potrzeby rynku i przekłada się na efekty biznesowe.

Materiał sponsorowany przez InPost Pay

Co wyróżnia InPost Pay na tle innych rozwiązań?

Wdrożenie InPost Pay oznacza uproszczoną drogę zakupową dla klientów. Istotną cechą usługi jest połączenie płatności i dostawy w jednym, intuicyjnym procesie, dostępnym bezpośrednio z poziomu aplikacji InPost Mobile. Raz zarejestrowany użytkownik może dokonywać zakupów w wielu sklepach partnerskich, korzystając jednego przycisku.

Dla właścicieli e-commerce to nie tylko ułatwienie dla użytkownika końcowego, ale też realna przewaga konkurencyjna. Sklepy oferujące zakupy z InPost Pay notują wzrost konwersji. To efekt ograniczenia liczby kroków wymaganych do finalizacji zamówienia i wyeliminowania momentów, w których klient może zrezygnować z zakupu.

Jak wygląda ścieżka zakupowa z InPost Pay?

Z perspektywy kupującego cały proces przebiega szybko i bez zbędnych formalności.

Po skompletowaniu zamówienia klient wybiera opcję “Dodaj do koszyka InPost”

W kolejnym kroku łączy koszyk ze swoją aplikacją InPost Mobile, podając numer telefonu. To jednorazowa czynność, która pozwala usprawnić przyszłe transakcje.

Zamówienie finalizowane jest bezpośrednio w aplikacji – tam klient wybiera preferowaną metodę dostawy i płatności, a cały proces kończy się dosłownie w kilka kliknięć.

Widoczność tam, gdzie użytkownik już jest

Wdrożenie InPost Pay to nie tylko poprawa procesu zakupowego. Dzięki integracji z usługą InPost Pay Twój sklep pojawia się w aplikacji InPost Mobile w zakładce „Zakupy”. Obecność tam sprawia, że na Twój sklep mogą natknąć się klienci, którzy być może wcześniej nie mieli okazji zobaczyć jego oferty.

Rozwój e-commerce oparty na prostocie i efektywności

InPost Pay to nie tylko technologia, ale też najlepszy sposób upraszczania procesu zakupowego z korzyścią dla obu stron transakcji. Sklep zyskuje większą konwersję i lepsze doświadczenie użytkownika. Klient natomiast wygodę, bezpieczeństwo i szybki dostęp do zakupów z wielu sklepów w jednym miejscu.

Wzrost liczby e-commerce korzystających z InPost Pay to naturalna konsekwencja zmieniających się standardów rynkowych. Prostota, stabilność i integracja z dobrze znanym środowiskiem zakupowym to wartości, które przekładają się na realne wyniki biznesowe.

Dowiedz się więcej o usłudze i możliwościach współpracy na stronie: https://inpostpay.pl/biznes.

Materiał sponsorowany przez InPost Pay