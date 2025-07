PS Plus na sierpień 2025. Jedna z najlepszych ofert tego roku

Sony ujawnia szczegóły oferty PS Plus na sierpień. W ramach podstawowej subskrypcji Essential użytkownicy odbiorą jedną z najlepszych gier 2023 r. – Lies of P.

Comiesięczne zestawienie gier w ramach PS Plus Essential pozwala subskrybentom odebrać kilka interesujących produkcji. I trzeba przyznać, że tym razem Sony zadbało o naprawdę wysoki poziom oferty.

PS Plus na sierpień 2025 – Lies of P. daniem głównym

Lies of P. nazywane jest często “czarnym koniem” roku 2023 i nie ma w tym przesady. Dzieło autorstwa Neowiz utrzymane jest w myśl prawideł gatunku soulslike. Wymagająca i widowiskowa walka jest tu obecna na każdym kroku, a mroczny świat przywodzi przywodzi na myśl Bloodborne. Protagonistą Lies of P. jest Pinokio, ale ze względu na temperament bliżej mu do Terminatora.

Tytuł będzie dostępny w ofercie PS Plus Essential od 5 sierpnia. Ale to nie wszystko, bowiem Sony oferuje graczom również survivalowe DayZ w postapokaliptycznym klimacie. Listę gier zamyka My Hero One's Justice 2 – kontynuacja bijatyki utrzymana w stylu anime.

Warto pamiętać, że członkowie PlayStation Plus mają czas do 4 sierpnia, aby odebrać tytuł z lipcowej oferty: Diablo IV, The King of Fighters XV i Justant.

Zestaw awatarów gratis

Dodatkowo Sony oferuje awatary z okazji 15. rocznicy PlayStation, które również będą dostępne od 5 sierpnia w ramach PS Plus. Nawiązuje one do następujących tytułów: Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Diablo IV, God of War Ragnarök oraz Twisted Metal.

Źródło: Blog PlayStation