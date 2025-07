iPhone 17 bez tajemnic. Tak będą wyglądać nowe modele

Firma Apple przygotowuje się do premiery iPhone’a 17. W sieci pojawiły się już zdjęcia atrap, które ujawniają wygląd nowych modeli.

Jak co roku, firma Apple przygotowuje się do premiery nowej generacji iPhone’ów — tym razem będą to iPhone’y 17. Oficjalna prezentacja zaplanowana jest dopiero na wrzesień, jednak już teraz w sieci pojawia się coraz więcej przecieków, które zdradzają szczegóły dotyczące nadchodzących urządzeń.

Jednym z najnowszych przecieków są zdjęcia atrap poszczególnych modeli, które opublikował Sonny Dickson w serwisie X. Choć nie są to działające egzemplarze i nie ujawniają szczegółów dotyczących specyfikacji czy wydajności, pozwalają rzucić okiem na wygląd nowych iPhone’ów 17. Dzięki temu już teraz można zobaczyć, jak mogą prezentować się najnowsze smartfony Apple.

iPhone 17 - zdjęcia

Apple planuje wprowadzić nowe wersje kolorystyczne iPhone’ów 17, które mają się wyróżniać i przyciągnąć zupełnie nowych klientów. Potwierdzają to również kolory widoczne na makietach, na których można zobaczyć modele iPhone 17, iPhone 17 Air (ma on zastąpić dotychczasowy wariant Plus), iPhone 17 Pro oraz iPhone 17 Pro Max.

W tylnej części urządzeń producent wprowadził niewielkie zmiany w designie – modele „Pro” zyskały większy, wypukły panel, najprawdopodobniej mający pomieścić większe moduły aparatów. Choć zdjęcia atrap nie ujawniają szczegółów technicznych, nieoficjalne doniesienia wskazują, że Apple planuje zastosować technologię LTPO OLED w całej linii iPhone’ów 17, co pozwoli na wprowadzenie funkcji ProMotion, czyli wyświetlaczy o wysokiej częstotliwości odświeżania.

Czekamy zatem na premierę. Nowe modele mają szansę trafić na listę polecanych iPhone'ów.