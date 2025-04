Co nowego na Netflix? Premiery maj 2025

Oferta Netflix na maj 2025 dostarczy widzom niezapomnianych wrażeń, niezależnie od tego, czy szukamy niezobowiązującej rozrywki, czy należymy do bardziej wybrednych widzów. Dla każdego coś się znajdzie. Oto pełna lista nowości Netflix.

Wreszcie wiemy, co nowego w popularnym serwisie VOD. Lista nowości na maj 2025 jest jak zwykle zróżnicowana i każdy subskrybent powinien znaleźć coś dla siebie. Jeśli nie należysz do grona abonentów, sprawdź, jaka jest cena Netflix. To, w połączeniu z listą nowych produkcji, pozwoli oszacować, czy warto ubiegać się o dostęp do platformy.

Co nowego na Netflix? Maj 2025

Majówka z Netflix? Czemu nie. 1 maja do oferty trafi serial komediowy “Cztery pory roku”. Przyjaźń trzech małżeństw zostaje wystawiona na próbę, gdy jedna z par decyduje się na rozwód. Pojawia się problem: grupka zżytych ze sobą przyjaciół zaczyna kombinować, w jaki sposób kontynuować tradycję cyklicznych spotkań.

W połowie miesiąca (14.05) zadebiutuje ciekawe show – “Nowe Rozdanie: Rhythm + Flow Polska”. Znani polscy raperzy wcielają się w jurorów i podejmują się próby znalezienia nowych talentów sceny rap.

Natomiast 29 maja bibliotekę Netflika zasili serial kryminalny “Dept. Q”, który opowie historię charyzmatycznego policjanta próbującego rozwiązać niewyjaśnione sprawy Edynburga.

Wszystkie nowości Netfliksa na maj 2025 - lista

Cztery pory roku; 1.5.2025; komedia, serial

Angi: Fałszywe życie, prawdziwa zbrodnia; 1.5.2025; dokument, serial

Największa fanka; 1.5.2025; komedia, film

Niedostrzegana; 2.5.2025; horror/thriller, serial

Conan O'Brien: The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor; 4.5.2025; komedia, odcinek specjalny

Potworne pojazdy; 5.5.2025; familijny, serial

Brytania i Blitz; 5.5.2025; dokument, film

Diabelski plan; 6.5.2025; reality TV, serial

Sportowe opowieści: Strzelcy z Wizards; 6.5.2025; dokument, film

NASCAR: Pełna prędkość; 7.5.2025; dokument, serial

Zagubiona kula 3; 7.5.2025; horror/thriller, film

Na zawsze; 8.5.2025; dramat, serial

Blood of Zeus; 8.5.2025; przygodowy, serial

Karol G: Jutro było pięknie; 8.5.2025; dokument, odcinek specjalny

Artystokraci; 9.5.2025; komedia, serial

Babcie; 9.5.2025; komedia, film

Zły wpływ; 9.5.2025; horror/thriller, film

Mężobójstwo po amerykańsku; 9.5.2025; dokument, film

Bad Thoughts; 13.5.2025; komedia, serial

Sportowe opowieści: Liver King; 13.5.2025; dokument, film

Amerykańska obława: Osama Bin Laden; 14.5.2025; dokument, serial

Fred i Rose West: Brytyjski horror; 14.5.2025; dokument, serial

Węże i drabiny; 14.5.2025; komedia, serial

Nowe Rozdanie: Rhythm + Flow Polska; 14.5.2025; reality TV, serial

Kakegurui: Bet; 15.5.2025; horror/thriller, serial

Franklin; 15.5.2025; horror/thriller, serial

Rezerwat; 15.5.2025; horror/thriller, serial

Pernille; 15.5.2025; komedia, serial

Miłość, śmierć i roboty; 15.5.2025; horror/thriller, serial

Dziękuję, następny; 15.5.2025; komedia, serial

Vini Jr.; 15.5.2025; dokument, film

Zgniłe dziedzictwo; 16.5.2025; dramat, serial

Rodzice-kibice; 16.5.2025; komedia, serial

Łykając złoto; 16.5.2025; sensacyjny, serial

Szwacze; 16.5.2025; dokument, film

World of Peppa Pig; 19.5.2025; gra edukacyjna

Sportowe opowieści: Upadek Favre’a; 20.5.2025; dokument, film

Prawdziwi mężczyźni; 21.5.2025; komedia, serial

Newly Rich, Newly Poor; 21.5.2025; komedia, serial

Sekretne randki; 21.5.2025; reality TV, serial

Wicegubernatorka; 22.5.2025; komedia, serial

Syreny; 22.5.2025; komedia, serial

Ja nie zapomnę; 23.5.2025; komedia, serial

Ulica Strachu: Królowa balu; 23.5.2025; horror/thriller, film

Poza trasą 2; 23.5.2025; komedia, film

Elita sił powietrznych: Thunderbirds; 23.5.2025; dokument, film

Nierozwiązane sprawy: Zabójcza trucizna w Tylenolu; 26.5.2025; dokument, serial

F1: The Academy; 28.5.2025; dokument, serial

Dept. Q; 29.5.2025; horror/thriller, serial

Szalony jednorożec; 29.5.2025; dramat, serial

Pensjonat pani Broto: Serial; 29.5.2025; dramat, serial

Serce zna prawdę; 30.5.2025; dramat, film

Czarna wdowa; 30.5.2025; horror/thriller, film

Netflix Tudum 2025; 31.5.2025; odcinek specjalny

