Co nowego na Netflix? Premiery marzec 2025

Netflix publikuje listę nowości na marzec 2025. Aktualizacja oferty to w praktyce kilkadziesiąt tytułów. Na subskrybentów czeka między innymi film w klimacie sci-fi "The Electric State" oraz polski akcent w postaci serialu "Tylko jedno spojrzenie".

Netflix informuje, co nowego w serwisie VOD pojawi się w marcu 2025. Jak zwykle oferta jest zróżnicowana i wszyscy subskrybenci powinni znaleźć coś dla siebie. Jeśli nie masz dostępu do platformy i nie wiesz, czy warto wykupić pakiet, to najlepiej będzie sprawdzić, jaka jest cena Netflix. W połączeniu z listą nowości na marzec 2025 możesz ocenić atrakcyjność oferty.

Co nowego na Netflix? Marzec 2025

Osierocona nastolatka wyrusza na wyprawę, by odnaleźć zaginionego brata. Asystuje jej enigmatyczny robot oraz przypadkowo napotkany przemytnik i jego wspólnik. Historia pokazuje spustoszony świat - katastrofę wywołał bunt robotów, więc fani klimatów postapokaliptycznych będą czuć się tutaj jak ryba w wodzie. Co ciekawe, budżet "The Electric State" ma przekraczać 320 mln dolarów, a więc jest to produkcja o kolosalnej skali. Premiera odbędzie się 14 marca 2025 r.

"Tylko jedno spojrzenie" to polska adaptacja prozy Harlana Cobena. Serial zadebiutuje 5 marca 2025 r. na Netflix. Idealna propozycja dla miłośników thrillerów. W rolach głównych: Maria Dębska, Cezary Łukaszewicz, Piotr Stramowski.

Jeśli chodzi o dokumenty, to warto mieć na uwadze "Chaos: Morderstwa Charlesa Mansona", który trafi do oferty 7 marca 2025 r. Na brak atrakcji nie mogą narzekać fani sportowych wrażeń. Również 7 marca pojawi się dokument "Formula 1: Jazda o życie".

Wszystkie nowości Netfliksa na marzec 2025 - lista

Ziemniaczane laboratorium; 1.3.2025; komedia, serial

WWE Elimination Chamber; 1.3.2025; film

Hot Wheels – Na start!; 3.3.2025; familijny, serial

Z miłością, Meghan; 4.3.2025; reality TV, serial

Andrew Schulz: Life; 4.3.2025; komedia, odcinek specjalny

Tylko jedno spojrzenie; 5.3.2025; horror/thriller, serial

Medusa; 5.3.2025; horror/thriller, serial

Lampart; 5.3.2025; dramat, serial

Larissa: Druga twarz Anitty; 6.3.2025; dokument, odcinek specjalny

Formula 1: Jazda o życie; 7.3.2025; dokument, serial

Dobra robota; 7.3.2025; dramat, serial

Apetyt; 7.3.2025; horror/thriller, film

Plankton: Film; 7.3.2025; familijny, film

Chaos: Morderstwa Charlesa Mansona; 7.3.2025; dokument, film

Chłopak na niby; 7.3.2025; komedia, film

Amerykańska obława: Osama Bin Laden; 10.3.2025; dokument, serial

Witajcie w rodzinie; 12.3.2025; horror/thriller, serial

Everybody’s Live with John Mulaney; 12.3.2025; komedia, serial

Miłość jest ślepa: Szwecja; 13.3.2025; reality TV, serial

Dojrzewanie; 14.3.2025; film

The Electric State; 14.3.2025; przygodowy, film

Uliczka CoComelon; 17.3.2025; familijny, serial

Inside; 17.3.2025; reality TV, serial

Until You Burn; 17.3.2025; horror/thriller, serial

Bert Kreischer: Lucky; 18.3.2025; komedia, odcinek specjalny

Mścicielka; 19.3.2025; horror/thriller, serial

Tornado: Miasto w pułapce; 19.3.2025; dokument, film

Zakład o życie; 20.3.2025; komedia, serial

Wilczy król; 20.3.2025; familijny, serial

Rezydencja; 20.3.2025; sensacyjny, serial

Go!; 21.3.2025; horror/thriller, serial

Wysokie fale; 21.3.2025; dramat, serial

Mała Syberia; 21.3.2025; horror/thriller, film

Trzy objawienia; 21.3.2025; horror/thriller, film

Chelsea Handler: The Feeling; 25.3.2025; komedia, odcinek specjalny

Mama oszustka; 25.3.2025; dokument, film

Steel Paws; 25.3.2025; gra akcji

Sekret za milion; 26.3.2025; reality TV, serial

Na gorącym uczynku; 26.3.2025; horror/thriller, serial

Khaki: Sprawa z Bengalu; 27.3.2025; film

Przetrwają puszyści; 27.3.2025; komedia, serial

Żądza złota: Poszukiwania skarbu Fenna; 27.3.2025; dokument, serial

Przewodniczki młodych dam; 28.3.2025; komedia, serial

Lista marzeń; 28.3.2025; komedia, film

Rhythm + Flow: Włochy; 31.3.2025; reality TV, serial

Obiecane serca; 31.3.2025; film

Źródło: Netflix