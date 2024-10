Co nowego na Netflix? Premiery październik 2024

Znamy już listę nowości Netfliksa na październik 2024. W sumie kilkadziesiąt tytułów dołączy do biblioteki w najbliższych tygodniach. To oznacza, że nawet najbardziej wymagający odbiorcy powinni znaleźć coś interesującego dla siebie.

Nadchodzące nowości na Netflix mogą okazać się doskonałą receptą na coraz dłuższe jesienne wieczory. Popularny serwis VOD tradycyjnie każdego miesiąca aktualizuje ofertę. Cena Netflix 2024 niezmiennie jest taka sama, więc pozostaje jedynie przyjrzeć się nowym produkcjom, mając na uwadze fakt, że Netflix to nie tylko filmy, seriale i dokumenty, bowiem w cenie abonamentu otrzymujemy dostęp do gier Netfliksa.

Co nowego na Netflix? Październik 2024

O mocnym otwarciu miesiąca świadczy premiera filmu "Platforma 2". Długo oczekiwana kontynuacja pokaże, co się stanie, gdy ktoś przeciwstawi się panującym zasadom. Gdy tajemniczy przywódca narzuca swoje zasady w brutalnym kompleksie pionowych cel, nowa osadzona postanawia przeciwstawić się niesprawiedliwemu systemowi dystrybucji jedzenia i wprowadzić zmiany. A to zrodzi olbrzymi konflikt. Premiera 4 października.

10 października do biblioteki Netfliksa trafi coś dla fanów gier. Animowany serial "Tomb Raider: Legenda Lary Croft". Swoją drogą na uwagę zasługuje to, jak bardzo Netflix polubił animowane adaptacje popularnych gier. "Tomb Raider" to jedynie wierzchołek góry lodowej, a dowód znajdziemy w zapowiedziach nowych seriali animowanych od Netflix.

Wśród ciekawych nowości warto odnotować premierę drugiego sezonu serialu "Dyplomatka" - dramatu politycznego z Keri Russell w roli głównej. W nowym sezonie zamach bombowy w Londynie wstrząśnie życiem amerykańskiej dyplomatki, stawiając ją w trudnej sytuacji, gdyż wśród podejrzanych znajdą się osoby z najwyższych kręgów władzy. Premiera 31 października.

Wszystkie nowości na Netflix w październiku 2024

Luksusowe domy w Marbelli; 1.10.2024; reality TV, serial

Tim Dillon: This Is Your Country; 1.10.2024; komedia, odcinek specjalny

Chef’s Table: Makaron; 2.10.2024; dokument, serial

Miłość jest ślepa; 2.10.2024; reality TV, serial

Niewyjaśnione tajemnice; 2.10.2024; dokument, serial

Heartstopper; 3.10.2024; dramat, serial

Wrobiony Conny; 3.10.2024; komedia, film

Pan Wilk i spółka: Koszmarny napad; 3.10.2024; familijny i dla dzieci, film

Niebieskie pudełko; 3.10.2024; anime, serial

CTRL; 4.10.2024; horror/thriller, film

Liczy się wnętrze; 4.10.2024; horror/thriller, film

Platforma 2; 4.10.2024; horror/thriller, film

Ranma1/2; 5.10.2024; anime, serial

Historia braci Menendezów; 7.10.2024; dokument, film

Ali Wong: Single Lady; 8.10.2024; komedia, odcinek specjalny

Gotuj na żywo z Davidem Changiem; 8.10.2024; reality TV, serial

Pierwsza piątka; 9.10.2024; dokument, serial

Pozorna miłość; 9.10.2024; dramat, serial

Tajemnica rzeki; 9.10.2024; dramat, serial

Miłość jest ślepa, habibi; 10.10.2024; reality TV, serial

Outer Banks; 10.10.2024; przygodowy, serial

Życie i filmy Erşana Kuneriego; 10.10.2024; komedia, serial

Tomb Raider: Legenda Lary Croft; 10.10.2024; przygodowy, serial

Przełamać ciszę: Sprawa Marii Soledad; 10.10.2024; dokument, film

Wojna i rewolta; 11.10.2024; dramat, film

Planeta samotności; 11.10.2024; dramat, film

Na jej miejscu; 11.10.2024; dramat, film

Uczciwy biznes; 12.10.2024; komedia, serial

Potworne pojazdy; 14.10.2024; familijny i dla dzieci, serial

Comedy Revenge; 15.10.2024; reality TV, serial

Rachel Bloom: Death, Let Me Do My Special; 15.10.2024; komedia, odcinek specjalny

Wyznania morderców; 16.10.2024; dokument, serial

Prehistoryczna apokalipsa; 16.10.2024; dokument, serial

Sweet Bobby: Koszmarne oszustwo; 16.10.2024; dokument, film

Napad; 16.10.2024; dramat, film

Gundam: Requiem for Vengeance; 17.10.2024; anime, serial

Park Jurajski: Teoria chaosu; 17.10.2024; familijny i dla dzieci, serial

Prawnik z lincolna; 17.10.2024; horror/thriller, serial

Na zewnątrz; 17.10.2024; horror/thriller, film

Błędny cień; 17.10.2024; horror/thriller, film

Bajeczne życie żon Bollywood; 18.10.2024; reality TV, serial

Yintah; 18.10.2024; dokument, film

Bohaterka dnia; 18.10.2024; dramat, film

Człowiek, który kochał UFO; 18.10.2024; komedia, film

Czym jest szczęście?; 18.10.2024; komedia, serial

Hasan Minhaj: Off With His Head; 22.10.2024; komedia, odcinek specjalny

Wielki powrót: Boston Red Sox w sezonie 2004; 23.10.2024; dokument, serial

Z tej strony Zodiak; 23.10.2024; dokument, serial

Mistrzowie renowacji samochodów; 23.10.2024; reality TV, serial

Wilkołaki; 23.10.2024; komedia, film

Beauty in Black; 24.10.2024; dramat, serial

Terytorium; 24.10.2024; western, serial

Hellbound; 25.10.2024; horror/thriller, serial

Ostatnia noc w Tremor; 25.10.2024; horror/thriller, serial

Nie ruszaj się; 25.10.2024; horror/thriller, film

Porwanie ’93; 25.10.2024; horror/thriller, film

Wyjątkowe życie Ibelina; 25.10.2024; dokument, film

Siostrzana rozgrywka; 25.10.2024; horror/thriller, film

Tom Papa: Home Free; 29.10.2024; komedia, odcinek specjalny

Dzieci z kościelnych schodów; 30.10.2024; dramat, serial

Porwanie przez obcych na Manhattanie; 30.10.2024; dokument, serial

Prawo Lidii Poët; 30.10.2024; sensacyjny, serial

Idź przodem, bracie; 30.10.2024; horror/thriller, serial

Przeciąć czas; 30.10.2024; horror/thriller, film

Zabijaj uważnie; 31.10.2024; horror/thriller, serial

Dyplomatka; 31.10.2024; horror/thriller, serial

Nie wracaj do domu; 31.10.2024; horror/thriller, serial

Źródło: Netflix